Bakan Tekin: Çocuklarımızın bütün sınav ve başarı namusu bize emanet /Görüntü eklendi

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki sınavın sonuçlarıyla ilgili tartışmalara ilişkin, "Sınavın güvenliğine en küçük bir şaibe düşürecek bir olay olsaydı biz gereğini zaten yapardık. Çocuklarımızın bütün sınav ve başarı namusu bize emanet" dedi.

Bakan Tekin, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı okul ve kurumlarda eğitim gören özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler tarafından yapılan resimlerin sergilendiği 'Zaferin Adı Türkiye Özel Çocuklar Sergisi'ni ziyaret etti. 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde Bakanlık Şura Salonunda açılan sergide 74 eser yer aldı. Bakan Tekin, kendisini çiçeklerle karşılayan öğrencilerle sergiyi gezdi. Bakan Tekin, bakanlık olarak ana görevlerinden bir tanesinin ülkenin birliğine, beraberliğine, demokrasisine ve bağımsızlığına sahip çıkacak kuşaklar yetiştirmek olduğunu belirterek, "Bugün bu ödevlerimizden bir tanesi olan Türkiye'de demokrasinin olağan işleyişini olumsuz etkileyen olaylara karşı vatandaşlarımızın, çocuklarımızın vereceği tepkileri, sahip çıkmaları gerekliliğini kendilerine hatırlatmak üzere müfredatımızın içerisine bu tür hususları da koyduğumuzu daha önce paylaşmıştık sizinle. Çünkü biz çocuklarımızın ve gençlerimizin bu ülkenin, bu coğrafyanın, bu milletin ürettiği, yarattığı medeniyete sahip çıkacak bireyler olarak yetişsinler istiyoruz. Demokrasimizi güçlendirsinler istiyoruz. Bağımsızlığımıza bayrağımıza sahip çıksınlar istiyoruz. 15 Temmuz da bu anlamda çocuklarımızın bilmesi gerektiğine inandığımız başlıklarımızdan bir tanesi" diye konuştu.

'EMEKLERİNE SAYGI İLKESİNE ÖZEN GÖSTERİYORUZ'

Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) kapsamındaki tartışmaları değerlendiren Bakan Tekin, "Milli Eğitim Bakanlığı bütün işlerini kamuoyunda kendi siyasal çıkarlarını önceleyerek eleştiri, dedikodu ve iftira yapanlardan bağımsız bir biçimde yürütüyor. LGS dahil olmak üzere bütün sınavlarımız bu perspektifle yürüyor. Bizler hukuk devleti ilkesine, çocuklarımızın emeklerine saygı ilkesine, öğretmenlerimizin emeklerine saygı ilkesine azami saygı duymaya özen gösteriyoruz. Buna engel olacak her türlü şeyi de engellemeye çalışıyoruz. Şimdi de çocuklarımız ve öğretmenlerimiz 1 yıllık bir hazırlık sürecinin sonu bir sınava girdiler. Sınavın yapıldığı gün sınavın bitiminden itibaren konuşulan hususlarla ilgili açıklamalar yaptık. Mesela ilk söylenen şey 'sınavın soruları sızdırıldı, medyada var.' 10.45'te biten bir sınavın sorularının, emniyet kayıtlarında da böyle 11.57'de sosyal medyada paylaşılmış olması. Bir insanın '11.57'de paylaşılan soruların sınavın güvenliğine sekte vuruyor, güvenliğini tehlike altına atıyor' demesi için biraz ya akli melekelerinin yerinde olmaması lazım ya da manipülatif bir eylem içerisinde olması gerekir" ifadelerini kullandı.

'ÖĞRETMENLERİMİZİ ZAN ALTINDA BIRAKIYORLAR'

Bakan Tekin, CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş'ın, "LGS'den pis kokular geliyor" açıklamasının sorulması üzerine, "Ben bunu söyleyen kişiye şunu söylüyorum; Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden çıksın. Çünkü pis koku varsa eğer Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin ülkenin, milletin, vatandaşın parasını çarçur ettiği, rüşvetle yargılandıkları bütün bu sürecin içerisinde, pis koku oradan geliyordur. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışına çıksınlar pis kokudan kurtulacaklar. O kadar saçma sapan argümanlar söylüyorlar ki mesela 'Ben etrafımda 1-2 kişiye sordum, sınav çok zor geçti dediler; ama 719 tane birinci çıktı.' Peki ben de diyorum ki biz yıl içerisinde sürekli okullarımızda 'Çocuklar, bütün sorular ders kitaplarınızdan çıkacak. Dolayısıyla ders kitaplarınıza odaklanın. Bütün sorular öğretmenlerimizin size anlattıklarından çıkacak. Dolayısıyla öğretmenlerimizi can kulağıyla dinleyin. Başka bir yerlere gitmeyin. Başka bir materyale ihtiyacınız olmayacak' dedik. Sınavda eğer 719 birinci varsa ve sizin söylediğiniz gibi bu olağan dışı bir durumsa bu bizim söylediğimiz çocuklarımızın okul içerisine odaklanmaları, okul dışında, öğretmenleri dışında başka bir şeyden fayda ummamalarından kaynaklanıyordur o zaman. Öğretmenlerimize teşekkür etmeleri gerekirken bütün öğretmenlerimizi zan altında bırakıyorlar. Bir sürü eleştiri yaptı muhalefet. Hiçbirisiyle ilgili bu kadar sert ifadeler kullanmadık; ama şu an konuştuğumuz şey henüz ortaokuldan yeni mezun olan çocuklarımız. Bakın bu çocukların akıllarına bu tür şaibeler sokmanızın, bunların zihinlerini bulandırmanın bir anlamı yok. Bu çocukların ruh haliyle oynamanın bir anlamı yok. Kendi siyasi çıkarlarınız için, kendi siyasi hatalarınızı, defolarınızı, günahlarınızı, suçlarınızı örtmek için böyle laflar etmenize gerek yok" dedi.

'GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ'

Bakan Tekin, en küçük bir şikayeti ve eleştiriyi bile bakanlıkta komisyonları kurarak incelettirip, araştırdıklarını dile getirerek, "Sınavın güvenliğine en küçük bir şaibe düşürecek bir olay olsaydı biz gereğini zaten yapardık. Çocuklarımızın bütün sınav ve başarı namusu bize emanet. Biz bu emanete sahip çıkmak için 1 milyon 200 bin kişilik bir orduyla gece gündüz çalışıyoruz" diye konuştu.

Bakan Tekin, bazı eğitim uzmanlarının LGS sınavının yüzdelik dilimlerinde öbekleşmeler olduğu yönündeki değerlendirmeleri sorulması üzerine de "Bizim Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü diye bir birimimiz var. Bu birim, bu sizin söylediğiniz aralıkları incelemek ve o aralıklarla ilgili bir anomali durumu var mı, yok mu onu değerlendirmek üzere çalışıyor zaten. Şimdi orada o kadar uzman arkadaş çalışıp bunu tespit edemedi; ama ne okuduğunu, nereden mezun olduğunu bilmediğim ne kadar istatistik bildiğinden hiçbir bilgimizin olmadığı bir kişi bunu kendine ulaşan veyahut da kendince elde ettiği veriler üzerinden bir analiz yaparak böyle bir sonuca ulaşıyor. Bunların hepsi boş" değerlendirmesinde bulundu.

Haber-Kamera: Ayşenur DEMİRTAŞ GÜL-Batuhan DURNAOĞLU/ANKARA,