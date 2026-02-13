Okul İnşaatları Arasında Gecikme Eleştirisi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2020 yılında Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası okul yapmak için taahhütte bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile İzmir Büyükşehir Belediyesine ilişkin, "24 derslikli bir okulu İBB 6 yılda ancak bitirebildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi de 32 derslikli Atatürk Anadolu Lisesi'nin yapımını üstlendi. Üzerinden kaç yıl geçmiş? 6 yıl geçmiş. Okul nerede? Yok." dedi.

Bakan Tekin, Beykoz Anadolu Kavağı Salim Düzgit İlkokulu ve Ortaokulu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde eğitim öğretime ilişkin önemli çalışmalar yapıldığını, Türkiye'nin tamamında derslik kapasitesi, öğrenci sayısı, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı gibi uluslararası eğitim niteliğini gösteren göstergeler açısından çok önemli gelişmelerin altına imza attıklarını belirtti.

Beykoz'a ilişkin derslik, öğrenci ve öğretmen rakamlarını paylaşan Bakan Tekin, öğrenci sayısının çok az artmasına karşın derslik sayısını 3, öğretmen sayısını ise 2 kat artırdıklarını ifade etti.

Tekin, AK Parti iktidarları döneminde ve özellikle Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından birçok şehirde kamu kurumlarının ve özellikle eğitim kurumlarının depremlere karşı dayanıklılığını artıracak tedbirleri öncelediklerini vurgulayarak, bu konuda İstanbul Valiliğinin koordinesinde kentte birçok okulun yenilendiğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin etkilediği 11 şehirde yaklaşık 3 yılda derslik kapasitelerini eskiye göre artırdıklarını dile getiren Tekin, "6 Şubat depremlerinde 11 ilimizde 9 bin 700 civarında dersliğimiz yıkıldı. Bu yıl eylül ayında bölgede 15 bin ilave derslik eğitim öğretime açılmış durumda. Önümüzdeki eylül ayında bu sayı 25 bine çıkacak. Yani 6 Şubat'ta yıkılan 9 bin 700 dersliğin yerine 11 ilde yaklaşık 25 bin derslik eğitim öğretime kazandırılmış olacak. Bu gerçekten devrim niteliğinde ve büyük fedakarlık gerektiren bir iş." diye konuştu.

Bakan Tekin, İBB ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin Elazığ'da 2020'de meydana gelen deprem sonrası kendilerine okul yapmak için taahhütte bulunduğunu kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üzerinden 6 yıl geçmiş. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yapacağım taahhüdünde bulunduğu okul 24 derslikliydi. Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi A ve C bloklarını 2025 Aralık ayında teslim ettiler. B blokunu da bu yıl ocak ayında teslim ettiler. Yani 24 derslikli bir okulu İBB 6 yılda ancak bitirebildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi de 32 derslikli Atatürk Anadolu Lisesinin yapımını üstlendi. Üzerinden kaç yıl geçmiş? 6 yıl geçmiş. Okul nerede? Yok. Ocak ayında ihalesine çıkabildiler daha. Şimdi tablo böyleyken 2 buçuk yılda Milli Eğitim Bakanlığı olarak 25 bin derslik yapmışken, 24 derslikli bir okulu 6 yılda bitiren, 32 derslikli bir okulun 6 yılda ihalesine çıkabilen bir siyasi partinin genel başkanının ve siyasi muhalefetin açıklamaları gerçekten bizi üzüyor. Bu anlamda iktidarıyla muhalefetiyle herkesi, kamusal işlerin daha hızlı ve verimli yürümesi açısından duyarlı olmaya, yapılanları takdir etmeye, yapılmayanlar konusundaki eleştirilerin dikkate alınabilmesi için bu konuda biraz daha özenli bir dil kullanmaya davet ediyorum."

İstanbul'a 100'er kreş, anaokulu ve Kur'an kursu

İstanbul Valisi Davut Gül, hayırseverlere müteşekkir olduklarını ifade ederek, yaptıkları dersliklerle tekli eğitim hedefine adım adım yaklaştıklarını belirtti.

Yüzde 80'lerde olan ikili eğitimin bugün yüzde 20'ler seviyesine geldiğini aktaran Gül, "İstanbul'umuzun 2-3 sene içerisinde temel problemleri ortadan kalkacak. Özellikle okul öncesi eğitimin daha çok gündemimize gelmesi, çalışan annelerin ihtiyaçları kapsamında da bizler hayırseverlerimizle birlikte 2026 yılı içerisinde 100 kreş, 100 anaokulu, 100 de 4-6 altı yaş Kur'an kursu yapacağız. İnşallah İstanbul'umuz, okul öncesi eğitimdeki, kreş eğitimindeki eksikliklerini tamamlayıp çocuklarımızın mahalle ölçeğinde gidebilecekleri bir ortam kazanmış olacak." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Tekin, okul yapımını üstlenen hayırsever Recep Düzgit'e plaket verdi.

Yapılan duanın ardından protokol üyeleri ve hayırsever aile tarafından açılış kurdelesi kesildi.