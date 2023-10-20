BAKAN TEKİN ULUSLARARASI METİNLERİN TOPLUMSAL DEĞERLERİMİZİ SAVUNACAK ŞEKİLDE DÜZENLENMESİ LAZIM

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bize uluslararası insan hakları metinleri olarak sunulan metinlerin, ne kadar bizim haklarımızı koruduğunu ne kadar bizim referanslarımızı içerdiğine dair bunu bir tartışma yapmamız lazım.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bize uluslararası insan hakları metinleri olarak sunulan metinlerin, ne kadar bizim haklarımızı koruduğunu ne kadar bizim referanslarımızı içerdiğine dair bunu bir tartışma yapmamız lazım. ve Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Dünya 5'ten büyüktür' mottosuna ilave olarak gelin; İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nden bütün uluslararası metinlere, bizim toplumsal değerlerimizi savunacak şekilde, LGBT'den ailenin kurulmasına kadar, bizim toplumsal değerlerimizin de bir insan hakkı olduğunu o metinlere dercettirmek için mücadele etmemiz gerekiyor dedi.

Yusuf Tekin, Atatürk Üniversitesi akademik yıl açılış törenine katıldı. Üniversitenin kongre salonunda düzenlenen törene; Vali Mustafa Çiftçi, milletvekilleri Selami Altınok, Mehmet Emin Öz, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kamu yöneticileri, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, fakülte dekanları, akademisyen ile öğrenciler katıldı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Törende, Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Mehmet Sekmen, Selami Altınok ve Mustafa Çiftçi, birer konuşma yaptı.

'DOĞRU, DÜRÜST BİR SES ÇIKMIYOR'

Burada eğitim-öğretim yılının ilk dersini veren Bakan Tekin, İçinde yaşadığımız felaket anı ile ilgili birkaç cümle söylemek istiyorum. Yaşananlar ile ilgili herkes bir şeyler söylüyor, herkes konuşuyor. Benim Atatürk Üniversitesi eğitim-öğretim yılı açılışında buradaki akademisyen dostlarımızdan, Türkiye ve İslam dünyasındaki akademisyenlerden bir istirhamım var; onu paylaşmış olmak istiyorum. Dünyada barışı ve insan haklarını korumakla mükellef uluslararası yapılar var. BM başta olmak üzere, sonra insan hakları ihlallerine karşı tedbir almak üzere Lahey, AİHM gibi uluslararası yargı mekanizmaları var. Bunlar, bugüne kadar birçok kez, birçok konuya müdahil oldular. Enteresan bir şekilde müdahale şekilleri, İslam dünyasının doğu toplumlarını çok tatmin etmiyor. Genellikle bizim arzularımızın, temennilerimizin dışındaki konulara müdahale ediyorlar. 1980'li yılların başında Türk soydaşlarımıza yapılan müdahaleler, Bosna'da yaşadıklarımız, belirli aralıklarla Filistin'de yaşadıklarımız. Bunlarla ilgili bu uluslararası yapılar, kılını kıpırdatmıyor. Son 2 yıl içerisinde yaşadığımız Rusya-Ukrayna savaşında da aynı yapılar faaliyete geçti. Rusya'ya spordan sanata, ticaretten ekonomiye kadar her alanda yaptırımlar uyguladılar. Azerbaycan-Ermenistan arasındaki Azerbaycan'ın haklı talepleri ile ilgili AİHM, Ermenistan'ın başvurusunu kabul edilebilir buldu. Ama gözümüzün önünde çocuklar, hastalar, hunharca katlediliyor. Uluslararası yargı mekanizmalardan, barışı korumakla mükellef kuruluşlardan doğru dürüst bir ses çıkmıyor dedi.

TEKİN'DEN AKADEMİSYENLERE ÇAĞRI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'e (BM) yönelik eleştirisini hatırlatan Tekin, Sayın Cumhurbaşkanımız, bütün dünyaya meydan okurcasına, 'Dünya 5'ten büyüktür' dedi. ya bu 5 kişide yönetenlerle ilgili problemler var ya da 5 kişinin karar alma mekanizmalarında, uymak zorunda olduğu metinlerle alakalı problem var. ya uygulayıcı da ya da uyguladığı mevzuatta problem var. İkincisine dikkat çekmek istiyorum. İslam dünyasındaki akademisyenler, doğu toplumlarındaki akademisyenler, bir şeyi tartışmaya açmamız lazım. O da bize uluslararası insan hakları metinleri olarak sunulan metinlerin ne kadar bizim haklarımızı koruduğunu ne kadar bizim referanslarımızı içerdiğine dair bunu bir tartışma yapmamız lazım. ve Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Dünya 5'ten büyüktür' mottosuna ilave olarak gelin İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nden bütün uluslararası metinlere, bizim toplumsal değerlerimizi savunacak şekilde, LGBT'den ailenin kurulmasına kadar, bizim toplumsal değerlerimizin de bir insan hakkı olduğunu o metinlere dercettirmek için mücadele etmemiz gerekiyor. Bunu yapacak olan kişiler de üniversitelerdeki akademisyenler. Bu metinlerle ilgili dünya çapında bir akademik, entelektüel bir girişimin bulunulmasını arzu ediyorum. Umarım YÖK de buna öncülük eder, bu metinlerin yeniden gözden geçirme sürecini başlatırız. 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceksek, uluslararası anlamda dünya mazlumlarının hakkını koruyabilmek, yepyeni bir dönemin başlangıcını başlatmak; 'Türkiye Yüzyılı'nın önemli başlangıç noktalarından birisi olacaktır diye düşünüyorum diye konuştu.

Bakan Tekin, açılış dersinin ardından akademisyenlere plaket ve ödül verdi.