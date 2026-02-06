Bakan Tekin, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla paylaştığı mesajında, "Bu acı tecrübeden süzülen müşterek idrakle çocuklarımızın, gençlerimizin ve öğretmenlerimizin yarınlara güvenle yürüyebileceği bir eğitim iklimini kuvvetlendirme kararlılığındayız." ifadesini kullandı.

Bakan Tekin, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin 3. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Depremde kaybedilen her bir öğrenci ve öğretmenin, insanı merkeze alan bir maarif anlayışını daha güçlü şekilde yaşatma vazifesini hatırlattığını belirten Tekin, onların hatıralarını yaşatmanın gelecek nesillere karşı taşıdıkları bir ödev olduğunu vurguladı.

Tekin, "Bu acı tecrübeden süzülen müşterek idrakle çocuklarımızın, gençlerimizin ve öğretmenlerimizin yarınlara güvenle yürüyebileceği bir eğitim iklimini kuvvetlendirme kararlılığındayız. Hafızamızı ve sorumluluk şuurumuzu canlı tutmayı, benzer acıların tekerrür etmemesi için en mühim görevimiz telakki ediyoruz." açıklamasında bulundu.

6 Şubat depremlerinin ardından yaklaşık 3 milyon 920 bin öğrenci ve 220 bin öğretmeni kapsayan kapsamlı bir eğitim seferberliğini hayata geçirdiklerini bildiren Tekin, afet öncesinde 11 ilde, 11 bin 567 okul ve 119 bin 200 derslikte sürdürülen eğitim öğretim faaliyetlerinin depremlerle birlikte ağır darbe aldığını, 1295 okul ile 9 bin 799 dersliğin kullanılamaz hale geldiğini, 10 bin 272 okul ile 109 bin 401 dersliğin hasarsız ya da az hasarlı olarak tespit edildiğini belirtti.

Tekin, Bakanlıkça bölgede eğitimi yeniden ayağa kaldırmayı stratejik öncelik olarak ele aldıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar bölgede yapımı tamamlanan derslik sayısı 14 bin 304'e ulaştı, 9 bin 763 dersliğin inşası devam ediyor. Güçlendirme kapsamında 2 bin 965 derslik tamamlanırken 1072 derslikte çalışmalar sürüyor. Okul bazında ise 921 okul yapımı tamamlanmış, 649 okulun inşası devam etmekte, güçlendirme çalışmaları 233 okulda tamamlanmış, 70 okulda sürmektedir. Deprem öncesinde 11 ilde 119 bin 200 derslik bulunurken 9 bin 799 derslik kullanılamaz hale gelmiş, 109 bin 401 derslik eğitim sürecine devam etmiştir. Devam eden yatırımlar tamamlandığında deprem bölgesinde toplam derslik sayısı 137 bin 505'e ulaşacak, böylece kapasite deprem öncesinin yüzde 15 üzerine taşınacaktır."

"Rakamların arkasındaki hayatlara temas eden bir iyileşme hattı kuruldu"

Bakan Tekin, deprem sonrası dönemde sınav süreçleri ve insan kaynağı yönetiminin özel düzenlemelerle yapılandırıldığına dikkati çekerek, Liselere Geçiş Sistemi kapsamında Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ile Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde öğrenim gören öğrenciler için 2023'te her 30 kontenjana 2, 2024 ve 2025'te ise her 30 kontenjana 1 ek kontenjan tanımlandığını anımsattı.

Bu uygulamayla, depremden doğrudan etkilenen öğrencilerin merkezi sınavla öğrenci alan okullara erişiminin kolaylaştırıldığını dile getiren Tekin, yerleştirmelerin puan üstünlüğü ve tercih önceliğine göre merkezi sistem üzerinden gerçekleştirildiğini belirtti.

Tekin, 2023-2025 arasında depremzede Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adayları için devlet ve vakıf üniversitelerinde genel kontenjanda herhangi bir eksiltmeye gidilmeden yüzde 25'e varan ek kontenjan uygulamasının hayata geçirildiğini hatırlatarak, bu düzenlemeyle afet bölgesinde ikamet eden gençlerin kendi illerindeki üniversitelere erişiminin kolaylaştırıldığını ifade etti.

Öğrenme kayıplarının YKS sürecini sekteye uğratmaması amacıyla 9-12. sınıflar için 26 telafi kaynağı ve 16 konu pekiştirme kitabı hazırlandığı bilgisini veren Tekin, 5 milyon 280 bin yardımcı kaynak kitabın öğrencilere ulaştırıldığını, YKS'ye hazırlanan öğrenciler için ayrıca 1 milyon 74 bin yaprak test basılarak dağıtıldığını bildirdi.

Tekin, destekleme ve yetiştirme kursları ile yaz okulları aracılığıyla, on binlerce öğrenciye akademik destek sağlandığının ve 2023 yaz döneminde, deprem bölgesindeki 11 ilde açılan kurslardan 62 bin 476 öğrencinin faydalandığının altını çizerek, şu bilgileri paylaştı:

"Öğrenci hareketliliği esnek ve koruyucu bir çerçevede yönetildi. Afet bölgesindeki öğrencilerin talepleri doğrultusunda ülke genelindeki okullara nakilleri kolaylaştırıldı, 2022-2023 ikinci döneminde devamsızlık hükümlerinden muafiyet sağlandı, not oluşmayan derslerde birinci dönem puanları yıl sonu puanı olarak kabul edildi ve öğrenciler sorumlu geçiş hakkıyla üst sınıfa alındı. Geçici barınma merkezlerinde kalan ya da taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için açık öğretime geçiş imkanı tanındı. 1 Eylül-30 Aralık 2025 tarihlerinde yalnızca ortaöğretimde deprem bölgesinden diğer illere yapılan nakil sayısı 1301'e ulaştı.

Aynı zamanda parasız yatılılık, bursluluk ve pansiyon imkanları genişletildi, depremzede öğrenciler ülke genelindeki boş pansiyon kontenjanlarına doğrudan yerleştirildi, burslu öğrencilerin hakları kesintisiz sürdürüldü, anne veya babasını kaybeden 820 öğrenciye ayrıca eğitim desteği sağlandı. Ayrıca Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerindeki özel okullarda öğrenim gören 12 bin 689 öğrenciye 2024-2025 eğitim öğretim yılında 348 milyon 905 bin 408 lira eğitim öğretim desteği sağlandı. İki yıl içinde toplam destek tutarı 733 milyon 483 bin 728 liraya ulaştı ve bu ödemeler 2025-2026 eğitim öğretim yılında da sürdürülüyor. Böylece derslik kadar çocuğun kendisi de merkeze alındı, rakamların arkasındaki hayatlara temas eden bir iyileşme hattı kuruldu."

"Eğitim, bütüncül bir yeniden ayağa kalkma sürecine dönüştü"

Bakan Tekin, eğitim altyapısının güçlendirilmesinde yapısal güvenliğin de odağa alındığına işaret ederek, "Bakanlığımız tarafından yürütülen Risk Kalkanı Projesi kapsamında okul binalarının sismik dayanıklılığı ülke genelinde teknik ve mali ölçütlerle değerlendiriliyor, afetlerin hemen ardından hasar tespitleri hızla yapılarak gerekli yapısal müdahaleler gerçekleştiriliyor." değerlendirmesinde bulundu.

UNICEF ve Dünya Bankası işbirlikleriyle deprem bölgesinde ve dezavantajlı gruplarda özel eğitim ile mesleki becerilerin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların da sürdüğünü belirten Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Amacımız, bugünün yaralarını sararken yarının eğitim yapısını daha dirençli bir zemine oturtmak. Eş zamanlı olarak psikososyal iyileşme ve öğrenme kayıplarının telafisi birlikte ele alındı. 148 bini aşkın öğretmene afet sonrası psikososyal destek seminerleri verilirken öğretmen, öğrenci ve veliler için ayrı ayrı yapılandırılmış psikoeğitim programları uygulamaya alındı, rehber öğretmenler aracılığıyla travma odaklı çalışmalar sahaya yayıldı. Erken çocukluk eğitim setleri, konteyner teknoloji tasarım atölyeleri, öğrenme kayıplarını giderme projeleri ve Mobil Bilim Merkezi faaliyetleriyle akademik toparlanma desteklenirken yalnız Kahramanmaraş, Gaziantep ve Malatya'daki çadır ve konteyner alanlarında yaklaşık 25 bin öğrenciye bilim temelli etkinliklerle ulaşıldı. Böylece eğitim, yalnızca binaların onarımıyla sınırlı kalmadı, çocuğun zihnine, öğretmenin dayanıklılığına ve ailenin iyilik haline uzanan bütüncül bir yeniden ayağa kalkma sürecine dönüştü."

Tekin, deprem bölgesindeki öğretmenlerden talep edenlerin başka illere atandığını, ülke genelinden gönüllü öğretmenlerin afet bölgesinde görevlendirildiğini, sağlık özrü ve aile birliği gerekçelerinin hızlandırılmış biçimde sonuçlandırıldığını vurguladı.

2023 sözleşmeli öğretmen atamalarında 21 bin 569 öğretmenin doğrudan deprem bölgesindeki illere yerleştirildiğini bildiren Yusuf Tekin, ihtiyaç duyulan alanlarda 901 öğretmenin geçici görevlendirmeyle sahaya destek verdiğini, yeni atanan ya da görev yeri değişen öğretmenlere öğretmenevlerinde konaklama imkanı sağlandığını belirtti.

Tekin, "Kaybımız büyük, acımız hala taze. Fakat 6 Şubat'tan aldığımız ders de nettir: Eğitimin bir veçhesi de felaket karşısında hayatı savunan, toplumu ayakta tutan ve yeniden ayağa kaldıran bir direnç hattı olmasıdır." ifadelerini kullandı.

6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlara rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır dileyen Tekin, millete dirayet ve huzur temennisinde bulundu.