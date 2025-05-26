Bakan Tekin: "27 Mayıs'ı da 28 Şubat'ı da 15 Temmuz'u da çocuklarımız öğrensinler, bilsinler"

Bakan Tekin: '27 Mayıs'ı da 28 Şubat'ı da 15 Temmuz'u da çocuklarımız öğrensinler, bilsinler'
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Bakan Tekin: "27 Mayıs'ı da 28 Şubat'ı da 15 Temmuz'u da çocuklarımız öğrensinler, bilsinler" Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "27 Mayıs'ı da 28 Şubat'ı da 15 Temmuz'u da çocuklarımız öğrensinler, bilsinler ve neye sahip çıkması gerektiğini farkında olarak eğitimleri alsınlar arzu ediyoruz" dedi.

Bakan Tekin: "27 Mayıs'ı da 28 Şubat'ı da 15 Temmuz'u da çocuklarımız öğrensinler, bilsinler"

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "27 Mayıs'ı da 28 Şubat'ı da 15 Temmuz'u da çocuklarımız öğrensinler, bilsinler ve neye sahip çıkması gerektiğini farkında olarak eğitimleri alsınlar arzu ediyoruz" dedi.

Öğrencilerin Söz Varlığının Tespiti Geliştirilmesi ve İzlenmesi Projesi'nin tanıtım programı Mogan Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlendi. Öğrencilerin kelime, kavram, deyim, atasözü gibi söz varlığı unsurlarına ilişkin bilgisini yaş, sınıf ve gelişim düzeylerine göre bilimsel yöntemlerle tespit etmeyi, izlemeyi ve sistemli bir şekilde geliştirmeyi hedefleyen projeye Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Program, saygı duruşu ve istiklal marşının ardından açılış konuşmaları ile başladı. Sonrasında proje tanıtım videosu izlendi.

"27 Mayıs'ı da 28 Şubat'ı da 15 Temmuz'u da çocuklarımız öğrensinler, bilsinler"

Ülkesine, milletine ve değerlerine sahip çıkan gençlik yetiştirmenin birinci hedef olduğunu vurgulayan Bakan Tekin, "Biz bu ülkede demokrasinin ve hukuk devletinin egemen olması için çaba sarf ediyoruz. Çocuklarımızın demokrasiye, hukuk devletine, ülkemizin bağımsızlığına sahip çıkması için çaba sarf ediyoruz ve bunun için geçmişimizde yaşadığımız olumsuzlukları yeniden yaşamayacak bir kuşak yetiştirmek üzere uğraş veriyoruz. Yarın 27 Mayıs darbesi diye bildiğimiz Türkiye'de demokrasiye mutat aralıklarla darbe vuran vesayetçi güçlerin en trajik eylemlerinin bir tanesi olan 27 Mayıs darbesinin yıldönümü. Bu vesileyle rahmetli Menderes'i ve arkadaşlarını, demokrasi şehitlerini saygıyla ve minnetle anıyorum. Biz çocuklarımızın bu şuurla yetişmesi için de müfredatımızın içerisinde bu hususlara da vurgu yaptık. 27 Mayıs'ı da 28 Şubat'ı da 15 Temmuz'u da çocuklarımız öğrensinler, bilsinler ve neye sahip çıkması gerektiğini farkında olarak eğitimleri alsınlar arzu ediyoruz. Bu bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BİLAL SARIKAVAK - Güncel
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