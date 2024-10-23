Üye Girişi
Haberler

Bakan Tekin: 11 ilimizde 6 Şubat'ta sahip olunan derslik sayısının yüzde 10 fazlasına çıkmış olacağız

Bakan Tekin: 11 ilimizde 6 Şubat'ta sahip olunan derslik sayısının yüzde 10 fazlasına çıkmış olacağız
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 6 Şubat depremlerinin etkilediği 11 ilin tamamında 6 Şubat günü sahip olunandan daha fazla derslik inşa ettiklerini belirterek, "Şu anda 11 ilin tamamında bitirdiğimiz yatırımlar ve eylül ayına kadar bitireceklerimizle beraber 11 ilimizde 6 Şubat'ta sahip...

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 6 Şubat depremlerinin etkilediği 11 ilin tamamında 6 Şubat günü sahip olunandan daha fazla derslik inşa ettiklerini belirterek, "Şu anda 11 ilin tamamında bitirdiğimiz yatırımlar ve eylül ayına kadar bitireceklerimizle beraber 11 ilimizde 6 Şubat'ta sahip olunan derslik sayısının yüzde 10 fazlasına çıkmış olacağız. Hatay'da 6 Şubat günü mevcut kullanılmakta olan dersliklerin üzerine onlardan yüzde 13 daha fazla derslik sahibi olmuş olacağız" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hatay'ın Antakya ilçesi Aşağıoba Mahallesi'nde hayırseverler tarafından inşa edilen Aşağıoba İlkokulu'nun açılışına katıldı. Burada düzenlenen toplu açılış törenine Bakan Tekin'in yanı sıra Vali Mustafa Masatlı, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve protokol katıldı.

'HATAY'DA DERSLİK SAYISI 6 ŞUBAT'TAN YÜZDE 13 FAZLA OLACAK'

Törende konuşan Bakan Yusuf Tekin, 6 Şubat'ta millet olarak asrın felaketinin yaşandığını kaydetti. Bakan Tekin, "Cumhurbaşkanımızın eğitim ile ilgili talimatı, '11 ilin tamamında 6 Şubat günü sahip olduğumuz derslik sayısından daha fazla dersliğimiz olacak' şeklindeydi. Şu anda 11 ilin tamamında bitirdiğimiz yatırımlar ve eylül ayına kadar bitireceklerimizle beraber 11 ilimizde 6 Şubat'ta sahip olunan derslik sayısının yüzde 10 fazlasına çıkmış olacağız. Hatay'da 6 Şubat günü mevcut kullanılmakta olan dersliklerin üzerine onlardan yüzde 13 daha fazla derslik sahibi olmuş olacağız. İnşallah biz de bakanlık olarak üzerimize düşeni yaparak, yaraları sarmak için çaba sarf etmiş olacağız. Devlet, millet ve dünyada Türk milletini seven, Türk milletiyle beraber hareket etmek isteyen çok sayıda uluslararası dostlarımız hep beraber 6 Şubat'ın yaralarını sarmak için çaba sarf ettik. Bugün burada açılış vesilesiyle bulunmamıza vesile olan hayırseverlerimizi de bu kapsamda görüyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Altınözü ilçesinde yapımı tamamlanan Aşağıoba İlkokulu ve Üzümdalı Şehit Mehmet Uçar İlk ve Ortaokulu ile Serinyol Necati Oflazoğlu Ortaokulu'nun açılış kurdelesi kesildi.

Bakan Yusuf Tekin daha sonra Vali Mustafa Masatlı'yı makamında ziyaret edip basına kapalı toplantı gerçekleştirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Politika Güncel Eylül

Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı: 3 şehidimiz, 14 yaralı var

Ankara'da TUSAŞ'a terör saldırısı! Şehit ve yaralılarımız var

 İçişleri Bakanı Yerlikaya: TUSAŞ'a yapılan terör saldırısında maalesef 3 şehidimiz, 14 yaralımız var

Bakan Yerlikaya paylaştı! İşte TUSAŞ'taki saldırıya ilişkin son durum raporu

 İşte TUSAŞ tesisine saldırı anı

İşte TUSAŞ tesisine saldırı anı
Ankara TUSAŞ'taki patlama anı kamerada

TUSAŞ'taki patlama anı kamerada
YouTube ne zaman düzelecek, ne zaman açılır? (23 Ekim) YouTube ne oldu, erişim engeli mi geldi? SON DAKİKA YouTube kapatıldı mı? YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ? 23 Ekim Çarşamba Youtube'a neden girilmiyor? TELEGRAM ÇÖKTÜ MÜ? Telegram'a neden girilmiyor? 23 Ekim son gelişmeler... Instagram ne oldu, neden yavaş? IG ÇÖKTÜ MÜ? TUSAŞ saldırısını İsrail mi yaptı? TUSAŞ Genel Müdürü kimdir? TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu kimdir? Galatasaray Elfsborg hangi kanalda? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? SON DAKİKA: YAYIN YASAĞI! TUSAŞ haberlerine yayın yasağı mı getirildi? TRT 1 canlı maç izle! GALATASARAY MAÇI CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki TUSAŞ rehine kim, rehine kurtarıldı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.