Bakan Tekin: 1 milyon 29 bin öğrenciye ücretsiz öğle yemeği verildi

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "2023-2024 eğitim öğretim yılında, öğrenci taşıma uygulaması ile toplam 1 milyon 146 bin 213 öğrenciye taşıma ve 1 milyon 29 bin 250 öğrenciye de ücretsiz öğle yemeği verilmiştir" dedi.

Bakan Tekin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı. Tekin, eğitimin en temel insan haklarından biri olmakla beraber devletlerin de temel görevlerinden biri olduğunu belirterek, Türkiye Yüzyılı'nın 'eğitimin yüzyılı' olarak şekilleneceğine inandıklarını ve bu hedefin tecellisi için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

'EĞİTİM, ERDEMLİ BİR TOPLUM İNŞA ETMENİN VASITASIDIR'

Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek nesiller yetiştirme vizyonu ile eğitim alanını, donanımlı ve ahlaklı insan yetiştirme fırsatı, dahası medeniyet inşa etme mesuliyetinin ana konusu olarak gördüklerini anlatan Bakan Tekin, bu doğrultuda Bakanlık olarak çocukların ve gençlerin becerilerini geliştirmelerine destek olmak, eğitim çalışmalarını rahatlıkla sürdürebilecekleri ortamları sağlamak ve ülkeyi kültürel anlamda daha ileriye taşımak amacıyla eğitime ve çocukların geleceğine katkı sağlayacak tüm plan, program ve projeleri hazırlama ve uygulamaya koyma kararlılığında olduklarını vurguladı.

Ekonomik, toplumsal ve teknolojik gelişmelerin, öğrenci merkezli anlayıştan bir adım daha öteye gitmeyi zorunlu kıldığını ve öğrencinin öğrenme taleplerinin dikkate alındığı bir öğrenme sürecini ön plana çıkardığını söyleyen Bakan Tekin, "Eğitimin bir başka yönüyle de erdemli bir toplum inşa etmenin önemli bir vasıtası olduğunu söyleyebiliriz. Yeni attığımız adımlarımızla gerçekleştirmek istediğimiz dönüşüm; temel hak ve hürriyetleri merkeze alan, insanı önceleyen, evrensel uygulamalarla uyumlu, milli ve manevi hassasiyetleri önemseyen, beceri ve görgü odaklı, esnek ve sürdürülebilir bir eğitim hizmetini hedeflemektedir" değerlendirmesinde bulundu.

'EĞİTİM SİSTEMİMİZİN AMACI İYİ İNSAN OLMAKTIR'

Çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış ve bu donanımı insanlık hayrına sarf edebilen, bilimsel yaklaşıma sahip, kültürel zenginliğinin farkında olan ve mensubu olduğu milletine karşı duyarlı, yetkin ve erdemli nesiller yetiştirmeyi hem görev hem de sorumluluk olarak gördüklerini belirten Bakan Tekin, "Eğitim sistemimizin amacı ve pek tabii bizim mefkuremiz, 'iyi insan' yetiştirmektir. Milli Eğitim Bakanı olarak şahsım başta olmak üzere tüm kadrolarımızla çalışmalarımızı bu hedefe uygun olarak yürütüyoruz" dedi.

Bakan Tekin, bu inançla erken çocukluk eğitiminden başlayarak eğitim ve öğretimin her kademesinde bireylerin daha nitelikli eğitime erişebileceği bir sistemi oluşturma kararlılıklarının 22 yıldır kesintisiz sürdüğünü ifade ederek, "Popülist yaklaşımlarla asla zayıflatılmaması ve büyük bir hassasiyetle ele alınması gereken milli meselemiz eğitim alanında, 2025 yılında gerçekleştireceğimiz çalışmalara ve bütçesine verecekleri destekle eğitimi daha üst seviyeye taşıma adına sunacakları yapıcı katkılar için Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi tüm milletvekillerine şimdiden teşekkürü bir borç biliyoruz" ifadelerini kullandı.

'EĞİTİM BÜTÇESİ, BÜTÇENİN YÜZDE 14,84'ÜNÜ OLUŞTURUYOR'

Bakan Tekin, Bakanlık olarak ülkenin Türkiye Yüzyılı vizyonu hedeflerine ulaşmada sorumluluk almak ve katkı vermek için yüksek bir motivasyonla çalıştıklarını söyledi. Bunun gerçekleşmesinin şüphesiz ülke olarak tüm kurumların ve vatandaşların sürece dahil olmasıyla mümkün olabileceğine işaret eden Tekin, "Bunun için başlattığımız eğitim seferberliğine toplumun tamamının katkısını almak, önceliğimizdir" diye konuştu.

Bakan Tekin, 2002'de Milli Eğitim Bakanlığı'nın merkezi yönetim bütçesinden en büyük payı alan 4'üncü kurum olduğunu, 2003'ten bu yana ise Bakanlığın en büyük payı alan kurum olduğunu bildirdi. Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı, üniversiteler ve diğer Bakanlıklara ayrılan kaynaklarla birlikte eğitim bütçesinin, 2 trilyon 186 milyar 575 milyon 227 bin lira olarak belirlendiğini belirten Bakan Tekin, "Bu rakam, 2025 yılı merkezi yönetim bütçesinin yüzde 14,84'ünü oluşturmaktadır" dedi.

'799 BİN 643 ÖĞRETMENİN ATAMASINI GERÇEKLEŞTİRDİK'

2002-2003 eğitim öğretim yılında resmi okullarda 515 bin 253 öğretmen görev yaparken, bugün 1 milyon 23 bin 553 öğretmenle millete karşı sorumluluklarını yerine getirme gayretinde olduklarına dikkat çeken Tekin, "Halen görevinin başında olan öğretmenlerimizin yaklaşık yüzde 80'inin hükümetlerimiz döneminde atandığını ifade etmek isterim. Ayrıca rakamsal olarak 799 bin 643 öğretmenin atamasını gerçekleştirmiş durumdayız" diye konuştu.

Yapılan bu yatırımlar sayesinde 2002-2003 eğitim öğretim yılında ilköğretimde 36, ortaöğretimde 30 olan derslik başına düşen öğrenci sayısının, 2024-2025 eğitim öğretim yılında ilköğretimde 23, ortaöğretimde 22'ye düştüğünü belirten Bakan Tekin, "Aynı şekilde, 2002-2003 eğitim öğretim yılında ilköğretimde 28, ortaöğretimde 18 olan öğretmen başına düşen öğrenci sayısı bu yıl ilkokulda 18, ortaokulda 14, ortaöğretimde ise 12 olmuştur" bilgisini paylaştı.

Yapılan çalışmalar sayesinde, dezavantajlı öğrenciler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin eğitime erişiminin daha da kolaylaştırıldığını söyleyen Bakan Tekin "2023-2024 eğitim öğretim yılında, öğrenci taşıma uygulaması ile toplam 1 milyon 146 bin 213 öğrenciye taşıma ve 1 milyon 29 bin 250 öğrenciye de ücretsiz öğle yemeği verilmiştir. Bu kapsamda, taşıma hizmeti ve ücretsiz öğle yemeği hizmeti giderleri için toplam da 24 milyar 942 milyon 612 bin 302 lira harcama yapılmıştır. Bunlara ilaveten, 6 Şubat 2023'te meydana gelen asrın felaketi sonrasında ikametlerinden ayrılıp diğer illerde eğitim öğretimine devam eden öğrenciler, barındıkları sosyal tesisler, öğretmenevleri ve yurtlardan kayıtlı oldukları okullara ücretsiz taşınarak ücretsiz öğle yemeğinden de faydalandırılmıştır" ifadelerini kullandı.