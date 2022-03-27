Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Soylu, Zeytinburnu'nda muhtarlarla buluştu - Haberler

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Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Soylu, Zeytinburnu'nda muhtarlarla buluştu

AA - Elif Küçük - Güncel
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Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Soylu, Zeytinburnu'nda muhtarlarla buluştu

Edinilen son dakika gelişmesine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zeytinburnu Muhtarlar Toplantısı'na katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zeytinburnu Muhtarlar Toplantısı'na katıldı.

Merter Polisevi'nde (PEKOM) düzenlenen toplantıya Soylu'nun yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, Zeytinburnu Kaymakamı Zekeriya Güney, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve ilçede görev yapan 13 muhtar katıldı.

Toplantı basına kapalı gerçekleştirildi.

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Soylu, Zeytinburnu'nda muhtarlarla buluştu

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Soylu, Zeytinburnu'nda muhtarlarla buluştu

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Soylu, Zeytinburnu'nda muhtarlarla buluştu

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Soylu, Zeytinburnu'nda muhtarlarla buluştu

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Soylu, Zeytinburnu'nda muhtarlarla buluştu

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Soylu, Zeytinburnu'nda muhtarlarla buluştu

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Soylu, Zeytinburnu'nda muhtarlarla buluştu

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Soylu, Zeytinburnu'nda muhtarlarla buluştu

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Soylu, Zeytinburnu'nda muhtarlarla buluştu

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Soylu, Zeytinburnu'nda muhtarlarla buluştu

AA / Elif Küçük - Güncel

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