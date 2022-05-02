Bakan Soylu, Yüksekova'da kontrol noktalarını denetleyip, güvenlik güçleriyle bayramlaştı (3)

HAKKARİ (DHA) - ERDOĞAN, TELEFONLA ÜS BÖLGESİNDEKİ ASKERLERİN BAYRAMINI KUTLADI

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki 2 bin 100 rakımlı Zirvin Tepe Üs Bölgesi'ne gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram namazının ardından askerlerle bayramlaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Soylu'nun telefonundan üs bölgesindeki askerlerin bayramını kutladı. Erdoğan, "Sizler, çok hassas bir yerde, sınır boylarında hamdolsun ülkemize sağdan, soldan girmek isteyenlere karşı bütün varlığınızla kendinizi buraya feda ediyorsunuz. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Bu sayede de hamdolsun topraklarımızı bir noktada vatan yapmanın mücadelesini verdiğiniz için sizlere şahsım, milletim adına çok çok teşekkür ediyorum" dedi.

Yaşar KAPLAN-Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ,(Hakkari)-