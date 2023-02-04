Bakan Soylu, yoğun kar yağışının etkili olduğu Ankara'da incelemelerde bulundu Güncel Haberler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yoğun kar yağışının etkili olduğu başkentte yürütülen çalışmaları inceledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yoğun kar yağışının etkili olduğu başkentte yürütülen çalışmaları inceledi. Bakan Soylu, gece geç saatlerde Bakanlık binasından ayrılmasının ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer ile Çankaya ilçesindeki bazı cadde ve sokaklarda yürüdü. Ekiplerin çalışmalarını inceleyen Soylu, vatandaşlarla da bir süre sohbet etti. Güncel Kaynak: AA / Ömer Olcay Süleyman Soylu Yunus Sezer AFAD Güncel Haberler

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