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Bakan Soylu, yoğun kar yağışının etkili olduğu Ankara'da incelemelerde bulundu

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Bakan Soylu, yoğun kar yağışının etkili olduğu Ankara'da incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yoğun kar yağışının etkili olduğu başkentte yürütülen çalışmaları inceledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yoğun kar yağışının etkili olduğu başkentte yürütülen çalışmaları inceledi.

Bakan Soylu, gece geç saatlerde Bakanlık binasından ayrılmasının ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer ile Çankaya ilçesindeki bazı cadde ve sokaklarda yürüdü.

Ekiplerin çalışmalarını inceleyen Soylu, vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.

Kaynak: AA / Ömer Olcay - Güncel

Süleyman Soylu Yunus Sezer AFAD Güncel Haberler

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