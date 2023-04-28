BAKAN SOYLU YİNE ÇOCUKLARI DAĞA GÖNDEREN BELEDİYELERE GÖREV VERECEK

GAZİOSMANPAŞA'DA konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Doğu'daki belediyeleri PKK, HDP almıştı. Biz baktık ki bunlar teröre destek oluyorlar, Diyarbakır annelerinin söylediği gibi çocukları dağa gönderiyorlar. Biz o belediyelere kayyum atadık. Şimdi Kılıçdaroğlu diyor ki 'kayyumu kaldıracağız' bu ne demektir biliyor musunuz Yine çocukları dağa gönderen belediyelere görev verecek, yine parayı dağa gönderenlere ve Doğu'yu karıştıran belediyelere görev verecek dedi.

İçişleri Bakanı ve İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa'da mahalle buluşmasında vatandaşlarla bir araya geldi. Soylu, burada vatandaşlarla sohbet etti.

Soylu, 14 Mayıs seçimlerinde Gaziosmanpaşa'nın Recep Tayyip Erdoğan'a büyük destek vermesini beklediğini söyledi. Soylu, vatandaşların açtığı pankartları okuyarak Dağlarda teröristleri yok etmeye çalışıyoruz. Yaklaşık 86 terörist kaldı. 23 Ekim 2023'te bu ülkenin dağlarında bir tek terörist kalmayacak. Doğu'daki belediyeleri PKK, HDP almıştı. Biz baktık ki bunlar teröre destek oluyorlar, Diyarbakır annelerinin söylediği gibi çocukları dağa gönderiyorlar. Biz o belediyelere kayyum atadık. Şimdi Kılıçdaroğlu diyor ki 'kayyumu kaldıracağız' bu ne demektir biliyor musunuz Yine çocukları dağa gönderen belediyelere görev verecek, yine parayı dağa gönderenlere ve Doğu'yu karıştıran belediyelere görev verecek dedi. Uyuşturucuyla da büyük mücadele verdiklerini belirten Soylu, vatandaşlardan bir isteği olduğunu söyleyerek, 21 yıldır bu ülkenin başını eğdirmeyen, 21 yıldır milletinin her derdiyle dertlenen, 21 yıldır dünyada Türkiye'nin saygınlığını artıran Recep Tayyip Erdoğan size emanettir dedi.