Bakan Soylu: "Yangının nasıl çıktığına yönelik bir tespitimiz ve bir kimliğimiz var" - Haberler

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Bakan Soylu: "Yangının nasıl çıktığına yönelik bir tespitimiz ve bir kimliğimiz var"

AA - Bekir Bektaş - Güncel
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ve soruları cevaplaması MUĞLA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınıyla ilgili basın mensuplarının sorularını cevapladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ve soruları cevaplaması MUĞLA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınıyla ilgili basın mensuplarının sorularını cevapladı.

AA / Bekir Bektaş - Güncel

Süleyman Soylu Marmaris Muğla Güncel Haberler

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