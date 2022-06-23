Bakan Soylu: "Yangının nasıl çıktığına yönelik bir tespitimiz ve bir kimliğimiz var"
AA - Bekir Bektaş - Güncel
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ve soruları cevaplaması MUĞLA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınıyla ilgili basın mensuplarının sorularını cevapladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ve soruları cevaplaması MUĞLA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınıyla ilgili basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Sizce orman yangınlarına karşı tedbirler yeterli mi? #Marmaris | #Yangın— Haberler (@Haberler) June 22, 2022
Sizce orman yangınlarının sebebi nedir? #Marmaris | #Yangın— Haberler (@Haberler) June 21, 2022
AA / Bekir Bektaş - Güncel