BAKAN SOYLU: VATANDAŞIMIZIN EKSİĞİNİ GİDERMEK BİZİM TEMEL GÖREVİMİZDİR

İçişleri Bakanı Soylu, Kağıthane'de sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle kahvaltı programında bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Soylu "Son 12 yılda Türkiye'de hakikaten çok büyük ve güçlü saldırılarla karşı karşıya kaldık. Neredeyse yaşamadığımız travma kalmadı. Hatta 27 Nisan 2007'de yine bizi bir yoklamaya çalıştılar. Dediler ki, acaba buna ne cevap verecekler? Bir e-muhtıra verirsek acaba hükümet bunu kabul edecek, geri adım atacak mı? Yoksa bir adım öne çıkıp, ben bunu kabul etmiyorum mu diyecek? Bu yoklamalar Gezi olaylarıyla beraber devam etti. Hepimiz şahidiz. Hepimiz İstanbul'da yaşıyoruz. Kıymetli Cumhurbaşkanımıza neredeyse sivil bir muhtıra verdiler. Dediler ki 'Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yapmayacaksın.' Peki Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapıldı mı? Bugün yapıldı. Demek ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bu millet onların vermiş oldukları o kağıdı çöpe attı" dedi.

"MERSİN NÜKLEER SANTRALİNİN İLK ETAP ADIMI ATILIYOR"

"TÜRKİYE'NİN ALTINA KAPAN ATTILAR. LASTİKLERİNİ PATLATMAYA ÇALIŞTILAR"

"ONLARIN BAŞINI SICAK YUVAYA KOYMADAN ONLARI YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ"

"800 BİNE YAKIN ÇADIR KURDUK"

"TERÖRÜ BİTİRDİK. ÜLKEMİZE HUZUR GETİRDİK"

Terörü bitirdiklerini söyleyen Süleyman Soylu "Biz bu sene içerisinde terörle mücadelede herhangi bir eksikliğimiz, aksaklığımız oldu mu? Tam tersi terörü ülkemizin dağlarından sildik. Ülkemin şehirlerine, ülkemin her tarafına 780 bin km kareye huzur getirdik, getirmeye devam ediyoruz" dedi.