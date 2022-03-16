Son dakika haber! Bakan Soylu: Uyuşturucuyla tarihin en büyük mücadelesini gerçekleştiriyoruz

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucuyla mücadeleye ilişkin "Devletimizin tüm kurumlarıyla tarihin en kararlı ve en büyük mücadelesini gerçekleştiriyoruz" dedi.

Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Çocukken büyüklerimiz bize, 'Yalandan ve haramdan uzak durun' derdi. İkisi de insanı tüketir ayrıca unutkanlığı da beraberinde getirir. Çocukluğumuzdaki tembihleri Kılıçdaroğlu'nda görüyoruz: haram, yalan, tükeniş, unutkanlık... Bir taraftan zehir tacirlerine yönelik mücadele sürdürürken; bir taraftan da patolojik mitomani hastalığı ile uğraşıyoruz" dedi.