Bakan Soylu: 'Türkiye, Uyuşturucu Rotasını Değiştirdi'

'UYUŞTURUCU ROTASI KAYDI'

Bakan Soylu, uyuşturucuyla hem sokakta hem de sınırlardan içeri girmemesine yönelik mücadele ettiklerini söyleyerek, "Uyuşturucunun bütün finans ayağını ve nakil ayağını takip eden bir süreci de tüm arkadaşlarımızla beraber hem teknik hem de banka hesapları dahil olmak üzere takip ederek mücadelemizi devam ettiriyoruz. Avrupa, uyuşturucuya karşı pes etmiştir. Amerika'da uyuşturucu yüzünden yılda; milyonda 374 kişi ölmektedir. Almanya'da milyonda 29 kişi, Norveç'te milyonda 85 kişi, Türkiye'de ise milyonda 4,1 kişi. Avrupa ve Amerika pes etti. Biz ise tarihin belki de en büyük başarılarından bir tanesi olan Afganistan-İran hattındaki ve Türkiye hattındaki, eroin rotalarından bir tanesinin rotasını değiştirdik. Türkiye'de yaptığımız yakalamalar sonucunda başka bir rotaya kaydılar. Türkiye mücadele gücünü sürekli olarak yükseltmiş; ailelerimizin yapısının bozulmasını, gençlerimizin zehirlenmesinin engellenmesini aynı zamanda da Türkiye'nin bu konudaki temel değerlerinin zedelenmesini engellemeye çalışmıştır" dedi.

Uyuşturucu ile mücadelenin her geçen güçlendiğini ifade eden Soylu, "81 ilin tamamında narkotik timlerimizi kurmamız 2017-2018 yıllarında gerçekleşmiştir. Türkiye 'Uyuma' projesinden 'En İyi Narkotik, Anne' projesine kadar birçok projeye adım atmıştır. 'En İyi Narkotik, Anne' projesiyle şu an kadar 2 milyon anneye ulaşılmıştır ve bu rakam bu yıl inşallah 3 milyona çıkacaktır. Bir taraftan bu sağlanırken, diğer taraftan 600 bine yakın 'Uyuma' aplikasyonu telefonlara indirilmiş, 70 bini aşan ihbar yapılmış ve hepsine müdahale edilmiştir. Türkiye'de geçen yıldan bu yıla kadar kullanıcı sayısı yüzde 8 azalmıştır. Bu işin kökünü kurutana kadar devam. Nasıl teröre ağır darbeler indirmiş ve terörü hareket edemez bir noktaya getirmişsek, uyuşturucuya da çok ağır darbeler indiriyoruz ve gençlerimizi uyuşturucunun tuzağına düşmekten kurtarmak konusundaki kararlılığımız aynı şekilde devam etmektedir" diye konuştu.