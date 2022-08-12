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Bakan Soylu: "Türkiye, Suriye rejimi ve PYD zulmü altında inleyen insanları asla yalnız bırakmaz"

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Bakan Soylu: 'Türkiye, Suriye rejimi ve PYD zulmü altında inleyen insanları asla yalnız bırakmaz'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye, Suriye rejimi ve PYD zulmü altında inleyen insanları asla yalnız bırakmadı, bırakmaz." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, " Türkiye, Suriye rejimi ve PYD zulmü altında inleyen insanları asla yalnız bırakmadı, bırakmaz." ifadelerini kullandı.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hiç söylemediği bir sözün Suriye'nin kuzeyinde sosyal medya hesapları üzerinden yayılmaya çalışıldığını belirtti.

Bakan Soylu, paylaşımında, "Anlaşıldı. Bu projenin arkasında PKK/PYD, SDG, rejim ve elbette provokatörler var. Türkiye, Suriye rejimi ve PYD zulmü altında inleyen insanları asla yalnız bırakmadı, bırakmaz. İnsaniliğini, dostluğunu, komşuluğunu korur." ifadelerine yer verdi.

AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel

Süleyman Soylu Twitter Türkiye Suriye Güncel Haberler

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