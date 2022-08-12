Bakan Soylu: "Türkiye, Suriye rejimi ve PYD zulmü altında inleyen insanları asla yalnız bırakmaz" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye, Suriye rejimi ve PYD zulmü altında inleyen insanları asla yalnız bırakmadı, bırakmaz." ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, " Türkiye, Suriye rejimi ve PYD zulmü altında inleyen insanları asla yalnız bırakmadı, bırakmaz." ifadelerini kullandı. Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hiç söylemediği bir sözün Suriye'nin kuzeyinde sosyal medya hesapları üzerinden yayılmaya çalışıldığını belirtti. Bakan Soylu, paylaşımında, "Anlaşıldı. Bu projenin arkasında PKK/PYD, SDG, rejim ve elbette provokatörler var. Türkiye, Suriye rejimi ve PYD zulmü altında inleyen insanları asla yalnız bırakmadı, bırakmaz. İnsaniliğini, dostluğunu, komşuluğunu korur." ifadelerine yer verdi. Güncel AA / Yusuf Soykan Bal Süleyman Soylu Twitter Türkiye Suriye Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bakan Soylu: 'Türkiye, Suriye rejimi ve PYD zulmü altında inleyen insanları asla yalnız bırakmaz' - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.