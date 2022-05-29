Bakan Soylu, "Türkiye Muhtarları El Ele Projesi-İstanbul Buluşması"nda konuştu - Haberler

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye, 21. yüzyılda işte bu birlikteliği sağlamlaştırabildiği için, bu birlikteliği doğru zeminlerde kurduğu için terörden göçe, uyuşturucudan afetlere kadar sorunların zirve yaptığı dünyada üzerine yıkılmak istenen küresel sorunlarla mücadeleye girmiştir." dedi.

Bakan Soylu, "Türkiye Muhtarları El Ele Projesi-İstanbul Buluşması"nda yaptığı konuşmada, birilerinin küresel merkezden Türkiye'yi yönetmek istediğini ancak Türkiye'nin eskisi gibi olmadığı için ülkeye diş geçiremediklerini söyledi.

Kendi düşünüp kendi kararlarını verebilen, itiraz edebilen, tercihlerini özgürce yapan bir Türkiye'nin var olduğunu belirten Soylu, Türkiye'nin küresel başkaldırısının altında yatan gücün birlikte ortaya konulan fotoğraftan kaynaklandığını dile getirdi.

Soylu, birlikteliğin önemini vurgulayarak, "Türkiye, 21. yüzyılda işte bu birlikteliği sağlamlaştırabildiği için, bu birlikteliği doğru zeminlerde kurduğu için terörden göçe, uyuşturucudan afetlere kadar sorunların zirve yaptığı dünyada üzerine yıkılmak istenen küresel sorunlarla mücadeleye girmiştir. 15 Temmuz'da yapılmak istenenleri gördünüz. Terör örgütü PKK, terör örgütü FETÖ'nün ve terör örgütü DEAŞ'ın nasıl iş birliği içerisinde olduğunu gördünüz. Bu ülkenin yaklaşık 11 yıldır güney sınırımızda nasıl bir mücadele içerisinde olduğunu, iki terör örgütünün Suriye ve Irak devlet otoritesini nasıl tarumar ettiğini gördünüz ve hala bunlara şahit oluyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Muhtarlara seslenen Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kıymetli muhtarlar, mahallenizde en ufak bir asayiş meselesi olduğu zaman orada yaşayanlar adına siz huzursuz oluyorsunuz. Peki, bu ülkenin cumhurbaşkanı, bu ülkenin yöneticileri, sorumluluk sahibi olanlar ne yapmalı? Hakkari Derecik karşısındaki Hakurk'tan Afrin'e kadar yani Irak sınırımızdan ta Hatay sınırımıza kadar, denize kadar olan bölgede bir terör koridoru oluşturmak isteyenlere durup bakmak olur mu? Oradan gelecek musibetlerle beraber çaresizlik içerisinde ellerini büzerek, kafalarını kaşıyarak, 'Bizim elimizde güç ve kuvvet yok.' diyerek, 'Avrupa, Amerika bize izin vermedi, adım atamıyoruz.' diyerek sadece seyirci mi kalmalı? Gaziantep'i nereye koymalı? Kilis'i, Hatay'ı, Şanlıurfa'yı nereye koymalı?"

Batı medeniyetinin yüz yıllardır en alttaki ülkeleri hep sömürdüğünü kaydeden Soylu, Doğu'nun altının, Batı'nın ise üstünün zengin olduğunu, yıllardır bu sömürü anlayışını devam ettiren bir tabloyla karşı karşıya olunduğunu söyledi.

Türkiye'nin dünyanın farklı bölgelerindeki fakir ülkelere insani yardım göndermede dünya birincisi olduğunu vurgulayan Soylu, ülkesinin Filistin'den Yemen'e, Pakistan'dan Lübnan'a kadar herkese elini uzatmaya çalıştığını belirtti.

Pazar sabahı Diyarbakır annelerinin bininci gününde yanlarında olacaklarını anlatan Soylu, daha sonra İstanbul'da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki etkinliğe katılacağı bilgisini verdi.

Soylu, "Biz dünyada hak ettiğimiz noktaya gelmediğimiz sürece etrafımızdaki coğrafyaya da bizlere de haddimizi bildirmeye çalışanlara meydanı bırakmış oluruz. Bizim ecdadımız kimseye meydanı bırakmadı. Hakkaniyetle, adaletle, geleneğimizle, göreneğimizle bu meseleleri ortaya koydu." dedi.

"Muhtarlar, dün de bugün de yönetimin asli bir unsurudur"

Etkinlikte konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da muhtarın, mahallesindeki her bir hanenin sevincini ve hüznünü en iyi şekilde bilmesi gereken kişi olduğunu söyledi.

Yerlikaya, "Halkımızın bir derdi varsa kapısını ilk çaldıkları kişi sizlersiniz. Vatandaşımızın derdini, sorunlarını çözmek için peşinde koşan, ablası, ağabeyisiniz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın himaye ve rehberliğinde muhtarlarımızın yerel yönetimdeki etkisi çok daha güçlü bir hale geldi. Muhtar, sadece devlet tarafından istenilen evrakı düzenleyip mühür basan bir kurumun temsilcisi değil. Muhtarlar, dün de bugün de yönetimin asli bir unsuru ve karar verme mekanizmalarının içinde olan bir kurumdur." şeklinde konuştu.

Programa Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk, İstanbul Muhtarlar Federasyonu Başkanı Kadir Delibalta ve çok sayıda muhtar katıldı.