Bakan Soylu: "Türkiye çok farklı bir yolculuğun içerisindedir"

Karabük'te jandarma komando eğitim mezuniyet töreninde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu dünya nizamı bizi teslim almaya çalışmaktadır. Doğunun altı zengin batının üstü zengin. Batının altı fakir, doğunun üstü fakir. Yıllarca ele geçirdiği topraklarda sömürge üretenler bu gün başka planların, başka oyunların peşindeler. Onlara asla müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki 125. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığında 33. Dönem Jandarma Uzman Erbaş Komando temel kursu kapanış töreni gerçekleştirildi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karabük Valisi Fuat Gürel, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Jandarma Genel Komutanlığı Tugay Eğitim Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanı Jandarma Albay Hasan Başkök, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, mezun olan bin 162 komando ve aileleri katıldı.

Safranbolu 125. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığında 33. dönem jandarma uzman erbaş komando temel kursu kapanış töreninde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Her biri bizim için bir gurur bir umut ve bir güven olan burada aldıkları eğitim sonrasında bu ülkede dikilmiş en şerefli üniformalardan birini 183 yıllık jandarma üniformasını gururla ve hakkıyla taşıyacak olan vatan, bayrak nöbetini devralacak olan 33 dönem jandarma komandolarımız temel eğitim kursu mezuniyet töreni vesilesi ile bu mübarek Ramazan cumasında sizlerle bir arada bulunmaktan bu onuru, heyecanı sizlerle paylaşmaktan çok büyük bir onur duyuyorum. Burada olmasa da sizlerle bu heyecanı paylaşan sizlerle her daim gurur duyan bu teşkilatın başarılarıyla iftihar eden şehitlerin acısını yüreğinde hisseden ve her adımınıza sizinle daha güçlü, daha kuvvetli devletimizin daha güçlü ve kuvvetli, aynı zamanda merhamet ve şefkat kucaklayıcısı olmanızı Cenab-ı Allah'tan niyaz eden kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da buradaki komandolarımız ve gençlere ve bu gurur törenine katılan ailelere hürmetlerini, selamlarını, muhabbetlerini ve bu komandolarımızın başarılı olmalarını ve Cenab-ı Allah'ın onları muhafaza etmesi dileklerini burada size iletmek istiyorum. Bu sabah yakın sahuru Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nda yaptık. Bine aşkın arkadaşımızla birlikte hep birlikteydik. 183 yıllık jandarma müktesebatına kahramanlıklarına ve mücadelesine geçen günlerde idrak ettiğimiz 177 yıllık Türk Polis teşkilatının ortaya koymuş olduğu büyük fedakarlıklara, 40 yılı aşkın sahil güvenlik komutanlığımızın ve bu topraklarda yüzlerce yıldır bir gurur abidesi olarak nitelendirdiğimiz ve gönlümüzde taşıdığımız Mehmetçiğimiz ve TSK'nın bu dünya coğrafyasında karşı karşıya kaldığımız etrafımızdaki ateş cenderesinde karşı karşıya kaldığımız bu zorlu durumlarda ne büyük mücadele ettiğini bir kere daha dün gece arkadaşlarımıza bakarak bu gurur tablosunu yaşamış olduk" diye konuştu.

"BU DÜNYA NİZAMI BİZİ TESLİM ALMAYA ÇALIŞMAKTADIR"

Terör örgütünün sonunu getirdiklerini ifade eden Bakan Süleyman Soylu, şöyle devam etti:

"Hemen yanı başımızda Irak ve Suriye devlet otoritesinin PKK, PYD ve DEAŞ terör örgütü ortadan kaldırdı. Yine yanı başımızdaki komşumuz olan İran'a ambargo uygulanıyor. Biz dünyanın efendileriyiz diyenler Ortadoğu'dan Orta Asya'ya kadar Afrika'ya kadar kimi vekalet savaşlarıyla, kimi açlıkla, kimi yoksullukla kimi tüm bunlardan kurtulmak için çareyi nereye gittiğini bilmeden göç yolculuklarında bulan bu coğrafyanın bütün insanlarını zora düşürmüşlerdir. Zora düşürmeye de devam ediyorlar. Şunu bilmenizi isterim. Şu cümleleri unutmamanızı isterim. Bir taraftan hak ve batılın bir taraftan doğru ve yanlışın diğer taraftan zulümle, mazlumların karşı karşıya kaldığı bir dünyada yaşıyoruz. Bizim hangi tarafta olduğumuz bellidir. Tam 600 yıl boyunca bu dünyada ecdadımız dünyaya hükümdarlık yaptı. Haksızlık yapmadı, zulüm yapmadı, vekalet savaşlarıyla insanlığı birbirine kırdırmadı. Kimseyi tahrik edip, kimsenin kendi topraklarından sürülmesine ve çocukların bu travmaları yaşamasına sebep olmadı. Afganistan'ı biz işgal etmedik. Suriye'de iç savaşı biz çıkartmadık. Irak'a 'Demokrasi getireceğim' diye oradaki insanların hayat nizamını biz alt üst etmedik. Ama bizim üzerimize düşen sorumluluklar var. Eğer biz onların nizamına ayak uydursaydık, onlara teslim olmuş olsaydık. Kuzey Irak'tan Afrin'e kadar terör koridorunu oluşturup ülkemizi bölmek ve parçalamak için ellerinden geleni her şeyi yapacaklardı. Bize dost görünenler, müttefik olduğumuzu iddia edenler binlerce tır silah yardımını, para yardımını, lojistiği, aklı bizi etrafımızdaki coğrafyanın cenderesini düşürmek için terör örgütlerine yardımda bulundular. Hala bulunmaya devam ediyorlar. Gözlerimize bakıyorlar. Şunu ifade etmek istiyorum. Türkiye çok farklı bir yolculuğun içerisindedir. Bu yolculukta biz bu küresel emperyalizmin oyununa alet olmadık. Onlara teslim olmadık. Eğer onlara teslim olsaydık. Bu gün Ukrayna'nın karşı karşıya kaldığı Suriye, Irak'ın, Yemen, Lübnan'ın, Afganistan, Pakistan'ın durumuyla karşı karşıya kalacaktık. Kahraman evlatlar yetiştiriyorsunuz. Atalarımızın bize bıraktığı emanet var. Ay yıldızlı bayrağımız, Ezan-ı Muhammed'iyemiz var. Biraz önce evladımız buradan yemin ettirdi. Onun sözlerinin altına hepimiz imza attık. Dedik ki 'Biz ülkemizin hürriyetini ve bağımsızlığını kimseye ama kimseye bırakmayız. Bir ölürüz bin diriliriz.' Dikkat edin, doğunun altı zengin batının üstü zengin. Yine dikkat edin. Batının altı fakir, doğunun üstü fakir. Yıllarca ele geçirdiği topraklarda sömürge üretenler bu gün başka planların, başka oyunların peşindeler. Onlara asla müsaade etmeyeceğiz. Bugün buradan 1162 jandarma komando kardeşimizi mezun ediyoruz. Yine Manisa, Kastamonu, Kırkağaç'tan birer birer jandarma komandolarımızı mezun ediyoruz. Terör örgütünün bu ülkenin huzurunu ve büyümesini, zenginliğini, efendileriyle beraber ortadan kaldırmaya çalışan sürecin Allah'ın izniyle sonunu getiriyoruz".

"TÜM TERÖR YUVALARINI ÇÖKERTECEĞİZ"

Bir yanda terörle mücadelenin sürdüğünü bir yanda da Türkiye'nin her bir tarafının gelişmesinin aynı anda yürütüldüğünü aktaran Bakan Süleyman Soylu, terörle mücadeleye ilişkin şöyle dedi:

"Terör örgütüne yılda 5 bin 558 kişinin katıldığı günlerden dün Diyarbakır'daydım. Diyarbakır'da 2022 yılında hiç kimsenin katılmadığı; çünkü hem terörle mücadelenin hem de ülkemizin her bir tarafının gelişmesinin aynı anda yürüdüğü anlayışın sergilendiği süreci hep birlikte yaşıyoruz. Biz size inanıyoruz, itibar ediyoruz. Bunu sözle ortaya koymuyoruz. Bu gün TSK Hakurk, Avaşin Basya, Zap'tan, Metina'ya kadar etrafımızdaki coğrafyadaki terör yuvalarını teker teker çökertmektedir. Tendürek'te, Ağrı dağında, Diyarbakır'da, Besler Dereler'de, Doğu ve Güneydoğu'nun girilmeyen diyen her yanında Kato, Cudi Dağı'nda bugün sizin evlatlarınız ay yıldızlı bayrağı dalgalandırarak bu coğrafyanın her santimetrekaresine onurumuzu, gururumuzu, özgürlüğümüzü ve hürriyetimizi taşıyorlar. Allah onlardan razı olsun. Hiç kimse endişe etmesin. Burada söylüyorum. Bugün Avaşin-Basyan'da var olmamızın, Metina'da var olmamızın sınırımızın dışında Zap'ta var olmamızın olmamızın Cudi, Gabar'da var olmamızın bir nedeni var. Milletimize sözümüzdür. Bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz. Cumhuriyetin yüzüncü yılında 2023 yılında ülkemizdeki ve ülkemizin etrafında bulunan tüm terör yuvalarını çökerteceğiz. Terör örgütünün nefes almasına bir daha fırsat vermeyeceğiz. Sadece onları çökertmeyeceğiz. Onların efendilerini de çökerteceğiz" diye konuştu.

"TÜRK JANDARMASI PROFESYONELLİK ORANINI BUGÜN YÜZDE 87'YE GETİRDİ"

Türk Jandarma teşkilatındaki profesyonellik oranının yüzde 56'lardan yüzde 87'ye çıktığını hatırlatan Bakan Süleyman Soylu; teşkilatı her alanda donanımlı hale taşımaya devam ettiklerini ifade etti. Bakan Soylu, 2022 sonu itibariyle Atak helikopter sayısının 17 ye çıkacağını, toplamda 46 adet silahlı insansız hava aracının bulunduğuna dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zorlu bir eğitimden geçtiniz. Komutanlarımızdan Allah razı olsun. Sizlere çok şey öğrettiler. Aileleriniz sizleri yetiştirip bu günlere getirdi. Hayatınızın yeni bir aşamasına geldiniz. Bugün mezun oluyorsunuz. Yarın sizin ilk iş gününüz değil yeni bir hayatın ilk günüdür. Bundan sonra atacağınız her adımda, alacağınız her nefeste umudunuzu bize bağlamış mazlumlara karşı sorumluluğunuzu hatırlatacaktır. Siz sadece ailenizin umudu değil bu asil milletin, tüm mazlumların umudusunuz. Jandarma teşkilatının nasıl dünya ölçeğinde büyük bir kurum ve aile olduğunu görev yaptıkça daha iyi anlayacaksınız. Türk Jandarması 2016'daki yüzde 56 seviyesinden bugün yüzde 87'ye getirdiği profesyonellik oranıyla, kriminal laboratuvarlarından tutun, trafikten asayiş hizmetlerine, kaçakçılıktan narkotik suçlarla mücadeleye kadar pek çok alanda yüksek kapasiteli hizmet üreten yüksek personel kapasitesine sahip yüksek teknoloji kullanan dünyanın ender teşkilatlarından biridir. 2018 yılından itibaren 9 Atak helikopteri aldık. İnşallah 2022 sonu itibariyle toplam Atak helikopter sayımız 17 olacak. 2017'de 4 SİHA'mız vardı. Bugün toplamda 46 Silahlı İnsansız Hava Aracımız var. Allah'a çok şükür olsun. 15 Temmuz'un tahribatlarını giderdik. Tam 1 milyon 400 bin başvuru içerisinden 110 bin kahramanımızı jandarmaya kattık. Açığı kapattık. Hem de toplam jandarma sayımızı 139 binden 193 bin seviyesine çıkardık. Jandarmamıza her türlü teçhizatı, her türlü aracı aldık. 2018 yılında 64, ondan sonraki üç yıl içerisinde de 454 motosiklet dahil araçlar dahil jandarmamızın donanımını her noktaya taşımaya devam ettik. Bir yandan JAK, bir yandan su altı arama kurtarma timimiz, jandarma asayiş, jandarma özel harekat gibi bu şanlı üniformayı taşıyan personelimizle bugün Türk Jandarması çok farklı bir konumdadır. İddialı bir şey söyleyeyim. Özellikle terörle mücadelede başta olmak üzere bu teşkilatın tecrübesine, bilgisine, operasyon kabiliyetine ve kapasitesine sahip dünyada bir başka jandarma gücü yoktur. Allah'a hamdolsun. 33. Dönem Jandarma komandolar size sesleniyorum. Mazlumun umudu, zalimin kabusu olmaya hazır mısınız? Karda, kışta, rüzgarın, soğuğun bıçak gibi kestiği dağlarda ay yıldız sevdasına vatan nöbetine hazır mısınız? Yükümüz ağır, düşmanımız çoktur. Emanetiniz kıymetlidir. Kato, Gabar'da, Cudi'de her ne olursa olsun bu emaneti canınız pahasına korumaya hazır mısınız? Birbirinizin arasındaki dostluğu, dayanışmayı görev yaptığınız zaman içerisinde kendinizin en büyük gücü olarak görün. Bu ocakta aldığınız eğitimi komutanlarınızın söylediklerini unutmayın. Onu her gün geliştirecek kabiliyet ve karakter sizdedir. Bunu hiç aklınızdan çıkartmayın. Maneviyatınızı sakın unutmayın. Adımınızı dışarı atarken Ayetel Kürsi ile atın. Güçlü olun, kuvvetli olun. Size baktığı zaman dostlarınız ve sevdikleriniz sizden güç ve cesaret bulsunlar. Yürürken bu ülkenin bu devletin bu milletin bu toprakların geçmişini ve bize nasıl bırakıldığını hiçbir zaman aklınızdan çıkartmayın. Şehitlerimizi unutmayın. Yalnız olduğunuzu zannetmeyin. Görevde bulunurken nerede olursanız olun omzunuzun hemen yanı başında sizlerle beraber o inci tanesi ayette belirttiği gibi onların diri olduğunu sizlerle beraber olduğunu aklınızdan hiçbir zaman çıkartmayın. Onların sizi muhafaza ettiğini, sizlerle beraber olduklarını hiçbir zaman unutmayın. Ne kadar güçlü, kuvvetli olursanız Türk Komandosu aynı zamanda merhametin şefkatin hem de insanlığın temsilcisidir. Bunu da aklınızdan çıkartmayın. Kanundan, hakkaniyetten hiçbir zaman ayrılmayın. Bu ülkeyi istila etmek isteyenlerin 15 Temmuz gibi hain darbe planlarıyla bu ülkenin başına çöreklenecek hainlere fırsat vermeyin."

"KUTLU BİR YOLCULUĞA ÇIKIYORSUNUZ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kurs sonu mezun olan komandolara seslenerek, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi jandarma her zaman yurt, ulus ve cumhuriyetine bağlı tevazu, fedakarlık ve feragat örneğiyle kanun ordusudur. İşinizde hayatınızda yanlış hiçbir işin içinde olmayın. Size öğretilen, inancımızın bize söylediklerinizden asla sapmayın. Aklınızı ve vicdanınızı asla başkalarına teslim etmeyin ve kaybetmeyin. Kutlu bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Buna hazır olduğunuzu görüyorum. Emanetimiz sizdedir. Çanakkale'nin emaneti, İstiklal mücadelesinin emaneti, 15 Temmuz'da şehit olan arkadaşlarınızın emaneti bu ülkenin namusuna, bayrağına, ezanına bu ülkenin kutsalına bir şey gelmesin diye şehit olan kahramanlarımızın emaneti sizdedir. Allah, bu emanetin yükünü taşımaya sizden sonrakilere devretmeye nasip etsin. Allah yardımcınız olsun. Allah sizi korusun, muhafaza etsin" şeklinde sözlerini tamamladı.

Törende konuşan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, "Şanlı Türk tarihine adını altın harflerle yazdıran, vatan ve bayrak aşkını yüreğine nakşeden şanlı al bayrağı uğruna şehadete yürümekten bir an bile tereddüt etmeyen kahraman komandolar bu kutsal göreve talip oldu. Vatana, millete koşmaya hazır binlerce genç arasından titizlikle seçildiniz. Zorlu arazi şartlarında fiziki yeterliliği ve dayanıklılığı gelişmiş, disiplinli ve görev anlayışı yüksek birer komando olmak amacıyla buraya geldiniz. Altı ay süren yorucu bir eğitim ve öğretim döneminden sonra bin 162 kişi olarak uzman erbaş komando kursu eğitimini başarıyla tamamladınız. Yüce milletimizin engin sevgi ve değerine mazhar olmuş Kahraman Jandarma Genel Komutanlığı'na görev almak üzere hak kazandınız. Hepinizi canı gönülden tebrik ediyor, bu süreçte eğitimde emeği geçen tüm personelime teşekkür ediyorum" dedi.

"TERÖRLE MÜCADELE, SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR OPERASYON MANTIĞIYLA ARALIKSIZ DEVAM EDECEKTİR"

Terörle mücadelede aman verilmediğini ve mücadelenin son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğini ifade eden Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin de törende şöyle dedi:

"Sizler Türkiye Cumhuriyeti inançlı, kararlı her an göreve hazır kanun ordusu olan teşkilatımızın onurlu birer jandarma komandosu olarak birliklerinize gideceksiniz. Katıldığınız bu saflar; vazifesini namus bilip makamların en yücesi olan şahadet makamına koşanların terbiyesiyle yoğrulmuştur. Taşıdığınız üniformanın yüce Türk Milleti'nin şeref timsali olduğunu, yurdun en ücra köşesinde bile bu üniformayla Jandarma Genel Komutanlığı'nı temsil ettiğinizi asla unutmayın. Atalarımızın yadigarı şehitlerimizin emaneti, gazilerimizin basireti bu güzel vatanımız sizlerin omuzlarında daima yükselecek. Şanlı bayrağımız bu kutsal vatan toprakları üzerinde sonsuza kadar dalgalanacaktır. Sizler yalnız terörle ve teröristle mücadele değil emniyet ve asayişin sağlanması yanı sıra halkımızın ihtiyaç duyduğu her anda başta deprem, sel, yangın, çığ gibi doğal afetlerde halkımızın yanında yardımında ve desteğinde olacaksınız. Kurtarma görevleri icra edeceksiniz. Terör örgütleri yandaşları ve onların işbirlikçileri şunu iyi bilsinler ki inançlı, kararlı ruhumuzla eli kanlı terör örgütlerine bugüne kadar aman vermedik. Asla aman vermeyecek, geçit vermeyeceğiz. Jandarma teşkilatımızın görevleri yüce milletimizin desteği, Sayın Cumhurbaşkanımızın emir, direktif ve himayeleriyle bakanımızın sevk ve idaresinde terörle mücadelede son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar terörle mücadelemiz kesintisiz operasyon mantığıyla aralıksız devam edecektir. Bu gurur tablosunun esas sahibi kıymetli annelere, babalara, ailelere seslenmek istiyorum. Ne mutlu sizlere ki kalplerde vatan, millet ve bayrak sevgisiyle yetiştirdiğiniz birer onur abidesi olan bu evlatlarınız karşımızda dimdik duruyor. Dosta gurur düşmana korku veriyor. Şu anda çok duygulandığınızı buradan görebiliyor ve hissedebiliyorum. Onlarla gurur duymak sizlerin en tabii hakkıdır. Onları yetiştirdiğiniz ve vatan hizmetine adadığınız için sizlere saygı ve şükranlarımı sunuyorum.

Törende başarılı olan personele belgeleri takdim edildi. Tören mehter takımı gösterileri ile devam etti. Tören geçişinin ardından komandolar aileleri ile buluşacak.

(Onur Altındağ - Yasin Erdem - Rıdvan Bostancı - Fatih Ünlü-İHA)

