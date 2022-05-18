Bakan Soylu: Tüm illere metamfetamin genelgesi gönderdik - Haberler

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 2015 yılında 54 ilde metamfetamin yakalanması görülürken, 2021'de 81 ile yayıldığını, uyuşturucu kaynaklı ölümlerde 'metamfetamin' görülme oranının da 5 yılda yüzde 1,4'ten yüzde 35,6'ya çıktığını söyledi. Soylu, "Bu önemli bir tehdidi işaret etmektedir. Metamfetamin ile ilgili, tüm valilerimize, emniyet müdürlüğümüze ve jandarma komutanlığımıza genelge gönderdik, 'gizli' mantığı ile. Bütün detayları anlatan, mücadelenin nasıl olacağını ortaya koyan, kapsamlı bir genelge" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle 'uyuşturucu ile mücadele' konulu bilgilendirme toplantısında bir araya geldi. Bakan Soylu, Avrupa Birliği perakende kokain pazar değerinin en az 10 milyar 500 milyon euro olduğunun tahmin edildiğini belirterek, "Bu miktar yasa dışı uyuşturucu pazarının yaklaşık üçte biridir. Türkiye'de, Ticaret Bakanlığı'nın verileri de dahil edildiğinde, yani gümrük verileri de dahil edildiğinde tüm kokain yakalamalarında olduğu gibi Türkiye'de de kendi ölçeğinde dünya kadar olmasa da bir artış var. 2016'da 845 kilodan 2021'de 2 bin 841 kiloya ulaşmıştır" dedi.