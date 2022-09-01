BAKAN SOYLU TFF BİNASINA ATEŞ AÇAN 2 KİŞİ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) binasına düzenlenen saldırıyla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) silahlı saldırının gerçekleştiği Beykoz Riva'daki binasına helikopterle gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaşanan saldırıyla ilgili binada ve çevrede incelemelerde bulundu. Bakan Soylu'ya İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi de eşlik etti. Bakan Soylu, olaya ilişkin yaptığı açıklamada olayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalandığını duyurdu.

"5 ADET DE İSABET VAR BİNAYA"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Gençlik Spor Bakanımız ve sayın Futbol Federasyonu Başkanımızla görüşünce İstanbul Valimiz, Emniyet Müdürümüzle buraya intikal ettik. Yakın bir yerden 11 el atış olduğu değerlendiriyoruz. Boş kovanda 11 adet var. ve 5 adet de isabet var binaya. İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz, İstanbul Valimiz de buradalar. Bu olayın zanlılarını, kendilerine teşekkür ediyorum hemen kısa bir süre içerisinde yakalanıyor. Şu anda C.O ve O.G emniyet güçlerimizin, polisimiz dikkatli çalışması hemen alındı. İkisi de beni milletim bağışlasın ama zil zurna sarhoş. Yaklaşık derenin hemen kenarında 250 metre karşıda bir evde muhkimler. Yani ikamet adresi de orası. Olaydan hemen önce tesadüfi bir polis memurumuz da burada selfie çekiyor. Yani kendisiyle ilgili bir selfie çekerken orada görüntüler elimizde. Bunlar herhalde hem alkol alıyorlar hem denize giriyorlar. O esnada bu atışı gerçekleştiriyorlar Ama şunu ifade etmem lazım. Başkanımızı ve tüm yönetim kurulu üyelerini Allah muhafaza etmiş. Çünkü ben atılan kurşunların isabetlerini de gördüm. Hallerinden sarhoş oldukları belli olmasa çok profesyonel bir atış olarak değerlendirilebilir. Allah korusun hem Sayın Başkanın makam odasının hemen makam koltuğunun üzerine hem de yönetim kurulu toplantısının orada da çok kritik bir hizada. Cenab- ı Allah muhafaza etmiş, korumuş sayın başkanım. Geçmiş olsun. İstanbul emniyetimize de teşekkür ediyoruz. Hemen müdahale ettiler. Sonucu elde ettiler. Olay tüm yönleriyle soruşturulacak arkasında ne vardır ne yoktur. Hepsine bakılacaktır. Acaba başka bir şey söz konusu değil mi. Bizim işimiz bu. Kafada bir tek soru kalmayıncaya kadar bu konudaki soruşturmayı derinleştireceğiz." dedi.

"BİZ SPORU DOSTLUK, BARIŞ VE KARDEŞLİK OLARAK GÖRÜYORUZ"

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi de olayla ilgili, 'Bu menfur saldırıyı çok kısa bir sürede hemen yakalamaları son derece önemli. Lig başlayalı 4 hafta oldu. Ama maalesef bir fanatizm bir twitter problemi daha şimdiden başladı. Ben buradan bütün futbol kulübü başkanlarımıza bütün teknik direktörlerimize bütün seyircilerimize istirham ediyorum, ne olur her yenilginin altında her maç kaybında her beraberlikte hakemleri, federasyonu suçlamayın. Önce insan olduğumuzu hatırlayalım. İnsan olduğumuzu hatırlamazsak daha çok böyle şeyler gelir. Çok böyle şeyler yaşanır. Biz sporu dostluk, barış ve kardeşlik olarak görüyoruz. Bu şekilde davranalım. Bu da herkese bir ders olsun. Herkes bundan kendine bir pay çıkarsın. Hem bütün yönetim kurulu üyelerimiz hem de ben son derece üzgünüz. Tam yönetim kurulu toplantısı yaptığımız anda böyle bir olayın olması hepimizi çok derinden üzdü. Allah hiçbir sıkıntı yaratmadan bizi sizin karşınıza çıkarttı Allah'a çok şükür." diye konuştu.