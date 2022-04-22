BİN 165 KOMANDO AİLELERİYLE BULUŞTU

Safranbolu 125. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı'ndaki 33. Dönem Jandarma Uzman Erbaş Komando Temel Eğitim Kursu kapanış töreni sonrası eğitimlerini tamamlayan bin 165 komando aileleriyle buluştu. Askerler, ailelerine sarılırken, duygusal anlar yaşandı.

CAMİNİN AÇILIŞINI YAPTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, komutanlık içerisine yapılan Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz Camii'nde cuma namazı kıldı. Namaz çıkışında konuşan Soylu, 'Burada sadece bir açılış yapmıyoruz, aynı zamanda bir ahde vefayı da gerçekleştiriyoruz. Şehidimiz jandarma uzmanımız Sami Yılmaz'ın da isminin burada yaşamasına vesile olmasına bir adım atıyoruz. Bunlar bizim kahramanlarımız, Allah ailelerine sabır versin. Allah onları bizlere mahcup etmesin, bu caminin yapımında ustasından işçisine kadar aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanımız başta olmak üzere katkı veren ve bu caminin bu noktaya gelmesine Cenab-ı Allah'ın da vesile kıldığı küçük yardım edenlere de şükranlarımızı iletiyoruz. Buralar bizim eğitim yuvalarımız, aynı zamanda manevi alanlarımızdır. Birçok yerde bunu gerçekleştirdik ve eğitim birliklerimizde camilerimizi açabiliyoruz. Burada kahramanlarımız yetişirken 5 vakit bir araya gelmesi bizim en büyük zenginliğimizdir. Bu vesile ile gayret ve emek gösteren madden ve manen yardımda bulunan herkese ayrı ayrı şükranlarımızı sunuyoruz' dedi.

Bakan Soylu Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz'ın yakınları ve protokol üyeleriyle birlikte duanın okunmasının ardından açılış kurdelesini kesti. Bakan Soylu tören sonrası asker aileleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel