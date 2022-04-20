Bakan Soylu: "Terör eylemini gerçekleştirenlerle ilgili gerekli çalışmalar yapılıyor. Yakın zamanda failler ele geçirilecektir, umudumuz odur"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa Şehir Hastanesinde, servis otobüsünde meydana gelen patlamada yaralanan infaz koruma memurlarını ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.
BURSA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa Şehir Hastanesinde, servis otobüsünde meydana gelen patlamada yaralanan infaz koruma memurlarını ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.
AA / Semih Kır - Güncel