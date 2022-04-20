Bakan Soylu: "Terör eylemini gerçekleştirenlerle ilgili gerekli çalışmalar yapılıyor. Yakın zamanda failler ele geçirilecektir, umudumuz odur" - Haberler

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Bakan Soylu: "Terör eylemini gerçekleştirenlerle ilgili gerekli çalışmalar yapılıyor. Yakın zamanda failler ele geçirilecektir, umudumuz odur"

AA - Semih Kır - Güncel
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa Şehir Hastanesinde, servis otobüsünde meydana gelen patlamada yaralanan infaz koruma memurlarını ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

BURSA (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa Şehir Hastanesinde, servis otobüsünde meydana gelen patlamada yaralanan infaz koruma memurlarını ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

AA / Semih Kır - Güncel

Süleyman Soylu, İnfaz, Bursa, Güncel, Haberler

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