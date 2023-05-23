Bakan Soylu: Tekirdağ'da 24 kişi gözaltına alındı (2)

'TRAKYA HDK 2'NCİ DALGA OPERASYONU'

Tekirdağ merkezli terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonun ayrıntıları açıklandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Tekirdağ, Çanakkale, İstanbul, Edirne ve Kırklareli'de düzenlenen operasyonlarda, terör örgütünün elebaşlarından 'Abbas' kod adlı Duran Kalkan'ın korumalığını yapan 1 kişinin de aralarında olduğu toplam 24 kişinin yakalandığı belirtildi.

Tekirdağ'a geldiği tespit edilen 4 şüphelinin daha yakalandığının hatırlatıldığı açıklamada, "Yakalanan örgüt mensuplarından birinin PKK/KCK silahlı terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden olan 'Abbas' kod adlı Duran Kalkan'ın korumalığını yaptığı, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise Tekirdağ Ebru Naim Fen Lisesi'nde Yeşiller ve Sol Partisi'nin okul müşahitliğini yaptığı tespit edilmiştir. Yakalanarak gözaltına alınan toplam 24 şüphelinin işlemleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzde devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ,