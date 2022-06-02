Bakan Soylu, Sel Taşkın Tehlikesi Erken Uyarı Tatbikatı'na katıldı (3) - Haberler

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Bakan Soylu, Sel Taşkın Tehlikesi Erken Uyarı Tatbikatı'na katıldı (3)

AA - Hamza Önder Kuloğlu - Güncel
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Sel Taşkın Tehlikesi Erken Uyarı Tatbikatı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tatbikat alanın gezmesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun telsizden seslenmesi TRABZON - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sel Taşkın Tehlikesi Erken Uyarı Tatbikatı'na katıldı.

Sel Taşkın Tehlikesi Erken Uyarı Tatbikatı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tatbikat alanın gezmesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun telsizden seslenmesi TRABZON - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sel Taşkın Tehlikesi Erken Uyarı Tatbikatı'na katıldı. (3)

AA / Hamza Önder Kuloğlu - Güncel

Süleyman Soylu Güncel Haberler

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