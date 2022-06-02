Bakan Soylu, Sel Taşkın Tehlikesi Erken Uyarı Tatbikatı'na katıldı (3) Sel Taşkın Tehlikesi Erken Uyarı Tatbikatı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tatbikat alanın gezmesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun telsizden seslenmesi TRABZON - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sel Taşkın Tehlikesi Erken Uyarı Tatbikatı'na katıldı. Sel Taşkın Tehlikesi Erken Uyarı Tatbikatı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tatbikat alanın gezmesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun telsizden seslenmesi TRABZON - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sel Taşkın Tehlikesi Erken Uyarı Tatbikatı'na katıldı. (3) AA / Hamza Önder Kuloğlu - Güncel Süleyman Soylu Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bakan Soylu, Sel Taşkın Tehlikesi Erken Uyarı Tatbikatı'na katıldı (3) - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.