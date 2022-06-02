Bakan Soylu, Sel Taşkın Tehlikesi Erken Uyarı Tatbikatı'na katıldı (3) - Haberler

Bakan Soylu, Sel Taşkın Tehlikesi Erken Uyarı Tatbikatı'na katıldı (3)
AA - Hamza Önder Kuloğlu - Güncel
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Sel Taşkın Tehlikesi Erken Uyarı Tatbikatı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tatbikat alanın gezmesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun telsizden seslenmesi TRABZON - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sel Taşkın Tehlikesi Erken Uyarı Tatbikatı'na katıldı.
Sel Taşkın Tehlikesi Erken Uyarı Tatbikatı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tatbikat alanın gezmesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun telsizden seslenmesi TRABZON - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sel Taşkın Tehlikesi Erken Uyarı Tatbikatı'na katıldı. (3)
AA / Hamza Önder Kuloğlu - Güncel