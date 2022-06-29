Bakan Soylu sel mağduru çocukların isteğini kırmadı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Soylu sel mağduru çocukların isteğini kırmadı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Bakan Soylu sel mağduru çocukların isteğini kırmadı

Sel taşkınlarının yaşandığı Bartın'da incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yol bağlantısı kesilen Şarköy'e helikopterle ulaştı.

Sel taşkınlarının yaşandığı Bartın'da incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yol bağlantısı kesilen Şarköy'e helikopterle ulaştı. Bakan soylu burada çocukların helikoptere binme isteğini geri çevirmedi. Helikopterle gökyüzünde turlayan çocuklar büyük sevinç yaşadı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sel taşkınlarının yaşandığı Bartın'da incelemelerde bulunmaya devam ediyor. Sel ve taşkınlar nedeniyle hasar gören noktaları tek tek gezen Bakan Soylu karayolu bağlantısı kesilen Şarköy'e helikoptere ulaştı. Bakan Soylu burada çocukların helikoptere binme isteğini geri çevirmedi. Bakan Soylu'nun çocukların helikopterle gezdirilmesi talimatını vermesinin ardından ilk kez helikoptere binen ve gökyüzünde polis helikopteriyle turlayan çocuklar büyük sevinç yaşadılar.

(Yasin Erdem - Bülent Bostancı - Rıdvan Bostancı - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Süleyman Soylu Bartın Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title