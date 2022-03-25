Bakan Soylu: Savaşın bitmesini kendisine sorumluluk hisseden yegane ülkelerdeniz (3)

'DİYARBAKIR'IN ÇOCUKLARI, BÜTÜN DÜNYANIN İMRENEREK BAKTIĞI ÇOCUKLAR OLACAKLAR'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindekiler, dün Kayapınar ilçesindeki 3'üncü Sanayi Sitesi'nde meydana gelen patlamanın olduğu alanda incelemelerde bulundu, ardından Kayapınar Belediyesi Hanımeller Çarşısı'nın açılışına ve 100 bin kitap dağıtım törenine katıldı. Esnafının tümünün kadın olduğu çarşıda, işletmecilerle görüşen Bakan Soylu, el emeği ürünleri inceledi. Kadınlarla özçekim yapan Bakan Soylu'ya, bazı kadınlar kendi yaptıkları ürünleri hediye etti.

Selim KAYA/ Nurettin FİDANCAN/ DİYARBAKIR,