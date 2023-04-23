BAKAN SOYLU SARIYER'DE HUZUREVİNİ ZİYARET ETTİ

İçişleri Bakanı ve Ak Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı Süleyman Soylu bayramın 3. günü Sarıyer İzzet Baysal Huzurevinde kalan vatandaşlarla bayramlaştı. Ak Parti ilçe başkanı ve huzur evi müdürünün eşlik ettiği bayram ziyaretinde bakan Soylu yaşlılarla sohbet etti ve dertlerini dinledi. Yaşlılar için İstanbul boğazı ve ada turu düzenleyeceklerini söyleyen Soylu, "Ne zaman isterseniz, teknemiz sizin" dedi. Personel yetersizliği olduğunu öğrenen Süleyman Soylu, İstanbul Valiliğini arayarak yeni personel alımı için talimat verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel