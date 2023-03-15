Bakan Soylu: 'Şanlıurfa'da 12, Adıyaman'da 2 Vatandaşımız Hayatını Kaybetti. 5 Vatandaşımızla İlgili de Arama Kurtarma Çalışmalarımız Devam Ediyor'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa Afet Koordinasyon Merkezi’nde; “Şanlıurfa’da 12 vatandaşımız hayatını kaybetti. Adıyaman’da 2 vatandaşımız hayatını kaybetti. 5 vatandaşımızla ilgili de arama kurtarma çalışmalarımız şu anda devam ediyor” açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa Afet Koordinasyon Merkezi'nde; "Şanlıurfa'da 12 vatandaşımız hayatını kaybetti. Adıyaman'da 2 vatandaşımız hayatını kaybetti. 5 vatandaşımızla ilgili de arama kurtarma çalışmalarımız şu anda devam ediyor" açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şanlıurfa Afet Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada; Şanlıurfa ve Adıyaman'da yaşanan sel felaketi ile ilgili son bilgileri verdi. Soylu, selde can kaybının 14'e yükseldiğini duyurdu. Soylu, şunları söyledi:

"TOPLAM 3 YERDE ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

"Karaköprü, aslında Sırın Deresi Karşıyaka Mahallesi'nin olduğu alana doğru intikal ettik. Oradaki hasarı da tahribatı da gördük. Burada 12 vatandaşımız hayatını kaybetti. Biraz önce bir vatandaşımızın da hayatını kaybettiği bilgisi geldi. 11'di, 12 vatandaşımız hayatını kaybetti. Şu anda üç ihbar var. İki ihbar, bir tır şoförümüzün Bozova'daki kayıp ihbarı. Diğer ihbar da Piazza AVM'nin alt katında, oradaki bir temizlik görevlisiyle alakalı ihbar. Tam değerlendiremediğimiz ama çalışmalarımızı devam ettirdiğimiz o dalcıktaki bir ihbar var. Toplam 3 yerde arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor.

"ŞANLIURFA'DA 12, ADIYAMAN'DA 2 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ"

Şanlıurfa'da 12 vatandaşımız hayatını kaybetti. Adıyaman'da 2 vatandaşımız hayatını kaybetti. 5 vatandaşımızla ilgili de arama kurtarma çalışmalarımız şu anda devam ediyor. Belediyelerimiz sahada çalışıyorlar. Hasar tespit çalışmaları da başladı.

"AKÇAKALE-ŞANLIURFA YOLU'NU EPEY BİR SU BASTI"

Bozova-Hilvan Yolu'nda iki yerde çökme meydana geldi. Buradaki çalışmalar devam ediyor, onarılacak. DSİ ile beraber Akçakale-Şanlıurfa Yolu'nu epey bir su bastı. Daha doğrusu şehre tam akmasın diye suyun bir bölümünü oraya doğru boşalttılar."