Bakan Soylu, Sancaktepe Trabzonlular Sosyal ve Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan, son 21 yılda, milletin sayesinde Batı'yı bu ülkeden silmiş süpürmüştür, onun bütün mekanizmalarını. İkinci önemli iş de Tayyip Erdoğan doğuyla batıyı birleştirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "(Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan, son 21 yılda, milletin sayesinde Batı'yı bu ülkeden silmiş süpürmüştür, onun bütün mekanizmalarını. İkinci önemli iş de Tayyip Erdoğan doğuyla batıyı birleştirdi." dedi.

AK Parti'den İstanbul Milletvekili adayı olan Soylu, Sancaktepe Trabzonlular Sosyal ve Dayanışma Derneğini ziyaretinde yaptığı konuşmada, pazar günü gerçekleştirilen "Büyük İstanbul Mitingi"nden bahsetti.

Soylu, mitingde 21 yıldır bu ülkede daha önce yapılamayanları, yapılmak istenenleri, hayalleri, bu ülkeyi yönetenlerin ve idare edenlerin " Allah'ım biz bunları yapmak istiyoruz" deyip de yapamadıklarını gerçekleştiren bir liderle ve o lidere sahip çıkan büyük bir milletle ve İstanbul ile beraber olduklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki önemli iş yaptığını söyleyen Soylu, "Bunlardan bir tanesi 1960 darbesinden sonra bu ülkeye Batı sızdı ve bütün kurumlarına sızmaya çalıştı. Bütün Türkiye'yi vesayetle yönetmeye çalıştı. Tayyip Erdoğan, son 21 yılda, milletin sayesinde Batı'yı bu ülkeden silmiş süpürmüştür, onun bütün mekanizmalarını. İkinci önemli iş de Tayyip Erdoğan doğuyla batıyı birleştirdi." diye konuştu.

Önlerinde tarihi bir fırsatın olduğunu, Batı'yı ilk kez böyle yakaladıklarını aktaran Soylu, şöyle devam etti:

"İlk kez Amerika'yı bütün dünyaya, kendi insanına mahcup olduğu bir halde yakaladık. İlk kez Ukrayna-Rusya savaşında 'Biz beceremiyoruz. Biz yapamıyoruz. Küresel gıda krizini çözemiyoruz.' deyip, Türkiye'nin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın ayağına tıpış tıpış gelmek zorunda oldukları bir zaman diliminde yakaladık. Bir kez Batı'yı, pandemide birbirlerinin maskelerini çalarken, fukara ülkelere mangalda kül bırakmazken, fukara ülkelere ve orta zenginlikteki ülkelere, 'Kusura bakmayın, biz aşı veremeyiz.' derken yakaladık. İlk kez Batı'yı bütün süreçlerin içerisinde vizyonsuz, yönsüz, çaresiz yakaladık. İlk kez Batı'yı böyle yakaladık. İşte ama ilk kez Batı'yı bu ülkeye yüz yılda bir gelebilecek bir liderle, Recep Tayyip Erdoğan'la beraber yakaladık."

"İlk kez Batı'yı bize yaptırmadıkları Taksim'deki camiyi yaparak yakaladık." diyen Soylu, Türkiye'de savunma sanayisini yüzde 20'den yüzde 80'e çıktığı bir halle beraber Batı'yı yakaladıklarını vurguladı.

"O günden itibaren teröre, dağa para gitmiyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ülkede aynı zamanda "zihniyet devrimi' gerçekleştirdiğini vurgulayan Soylu, İçişleri Bakanlığı görevine geldiği zaman Erdoğan ile yaşadığı bir anısını şöyle anlattı:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beni çağırdı, 'Süleyman' dedi, 'Bu belediyeler teröre hizmet ediyorlar, 9 yaşındaki çocukları dağa çıkarıyorlar. Ben bunları artık tahammül edemiyorum. Bunları görevden alacaksın.' Kusura bakmayın, benim istediğim bir göz, cumhurbaşkanı verdi bana iki göz. İki gün sonra biz bunların hepsini bir gün sabah saat 08.00'de görevden aldık. O günden itibaren teröre, dağa para gitmiyor. O günden itibaren belediyelerden dağa para gitmiyor. O günden itibaren 9 yaşındaki annelerinin kucağındaki çocuklar belediyelerin üzerinden dağa kaçırılmıyor. 5 bin 528'di, o gün giden çocukların sayısı. Allah'a şükürler olsun şimdi 200 kişi teslim oluyor ancak 57 kişi gidebiliyor dağa, o da çoluk çocuk değil. O zaman 9, 10 yaşındaki çocukları alıp götürüyorlardı. 57 kişi gitti geçen sene, 200 kişi geri geldi."

Dünkü programının ardından gece saatlerinde İzmir'e gittiğini belirten Soylu, 56'ncısını bu sabah yaptıkları, 2280 polis ve jandarmanın katıldığı, "Uyuşturucunun Kökünü Kurutma" operasyonunda 310 kişiyi yakaladıklarını bildirdi.

Bakan Soylu, 14 Mayıs akşamını işaret ederek, "O akşam ne olacak biliyor musunuz? O Avrupa'nın liderleri var ya Sayın Cumhurbaşkanımız balkon konuşmasına çıkmadan önce arayacaklar, diyecekler ki 'Tayyip Reis ile görüşebilir miyiz?' Allah bu onuru, gururu milletimize yaşatacak inşallah." diye konuştu.