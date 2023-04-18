BAKAN SOYLU RUMELİ DERNEĞİNİ ZİYARET ETTİ
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İÇİŞLERİ, Bakanı ve İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, Tüm Rumeli Türkleri Dayanışma Derneğini ziyaret etti.
İçişleri Bakanı ve İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, Zeytinburnu'nda bulunan Tüm Rumeli Türkleri Dayanışma Derneğini ziyaret etti. Soylu'ya Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy eşlik etti. Süleyman Soylu'ya vatandaşlar ve çocuklar yoğun ilgi gösterdi.
"HASTANELER İÇERİSİNDEKİ İLAÇ KUYRUKLARINI HEP BERABER YAŞADIK"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eskiden evlerine hastaların geldiğinden bahsederek, "'Hastaneye gittik almıyorlar' diye. Kapımızın önünde insan olurdu. Kalkardık. 'Baba böyle böyle diye' kaldırdık babamızı. Trakya'dan gelenler, Tekirdağ'dan gelenler, Kırklareli'nden gelenler, Haseki Hastanesi'ne battaniyeyle beraber gelirlerdi. Samatya'ya öyle gelirlerdi. Vakıf Gureba'ya öyle gelirlerdi. Bunu hep beraber yaşadık. Doktorun yüzünü görmek, burada hepinize söylüyorum. En önemli işti. Doktorun yüzünü göreceksin ki sana belki bir şeyler yazabilsin. Çünkü doktorun yüzünü görene kadar kapıdan randevu alacaksın. Hastaneler içerisindeki ilaç kuyruklarını hep beraber yaşadık. ya emekli maaşları? Zeytinburnu Ziraat Bankası'nın dili olsa da konuşsa. Akşamdan gelirdi insanlar sıraya. Peki bunlar çözülmeyecekler mi? Hayır. Başımızı kaldırıp İHA yapmayalım, SİHA yapmayalım. Üretim yapmayalım. Her tarafta üniversitemiz olmasın. Şehir hastaneleri yapmayalım. Bu ülkede kendi kendimize yetebilir enerji kaynakları oluşturmayalım diye bizi Ziraat Bankası'nın önünde emekli kuyruklarında beklettiler. Hastanede doktoru görebilmeyi bize en önemli ödül olarak verdiler. Böyle bir Türkiye'de yaşadık" diye konuştu. "2016 YILINDA 941 KİŞİ UYUŞTURUCAN ÖLÜYORDU, BUGÜN 270 KİŞİ"
Bakan Soylu İstanbul'da uyuşturucuyu temizlemek için büyük çaba sarf ettiklerini vurgulayarak, "Biz gelen eroinin rotasını değiştirdik. 24 ton eroin de yakalayan biziz. 22 ton eroini de yakalayan biziz. Geçen yıl bu zaman diliminde 7 ton eroin yakalandı. Şu anda bir ton, 1,5 ton eroin yakalandı. Eroinin rotası değişti. Geçen sabah Diyarbakır'daydım, sahur olmadan gittim. Şimdi notu geldi. Uyuşturucu satan 215 kişi yakaladık, bunlardan 165'i tutuklandı. İlk operasyonu 22 Haziran'da başlatmıştık. 50 'kökünü kurutma operasyonu' yaptık. 2016 yılında 941 kişi uyuşturucan ölüyordu, bugün 270 kişi, 3'de birinden daha aşağıya düştü. Adli Tıp verileri bunlar. Şu anda İstanbul'da 32 mahalle kapalı, aynen terör operasyonlarında olduğu gibi mahalleleri öyle 1-2 gün değil 1 ay 2 ay kapattık temizlemek için" dedi.- İstanbul