BAKAN SOYLU RUMELİ DERNEĞİNİ ZİYARET ETTİ

İçişleri Bakanı ve İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu, Zeytinburnu'nda bulunan Tüm Rumeli Türkleri Dayanışma Derneğini ziyaret etti. Soylu'ya Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy eşlik etti. Süleyman Soylu'ya vatandaşlar ve çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

"HASTANELER İÇERİSİNDEKİ İLAÇ KUYRUKLARINI HEP BERABER YAŞADIK"

Bakan Soylu İstanbul'da uyuşturucuyu temizlemek için büyük çaba sarf ettiklerini vurgulayarak, "Biz gelen eroinin rotasını değiştirdik. 24 ton eroin de yakalayan biziz. 22 ton eroini de yakalayan biziz. Geçen yıl bu zaman diliminde 7 ton eroin yakalandı. Şu anda bir ton, 1,5 ton eroin yakalandı. Eroinin rotası değişti. Geçen sabah Diyarbakır'daydım, sahur olmadan gittim. Şimdi notu geldi. Uyuşturucu satan 215 kişi yakaladık, bunlardan 165'i tutuklandı. İlk operasyonu 22 Haziran'da başlatmıştık. 50 'kökünü kurutma operasyonu' yaptık. 2016 yılında 941 kişi uyuşturucan ölüyordu, bugün 270 kişi, 3'de birinden daha aşağıya düştü. Adli Tıp verileri bunlar. Şu anda İstanbul'da 32 mahalle kapalı, aynen terör operasyonlarında olduğu gibi mahalleleri öyle 1-2 gün değil 1 ay 2 ay kapattık temizlemek için" dedi.