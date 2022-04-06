Bakan Soylu, polis teşkilatının etkinlik alanını gezdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Soylu, polis teşkilatının etkinlik alanını gezdi

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Türk polis teşkilatının 177'nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla Emniyet Genel Müdürlüğü'nce Ulus Meydanı'nda düzenlenen etkinliği ziyaret etti.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Türk polis teşkilatının 177'nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla Emniyet Genel Müdürlüğü'nce Ulus Meydanı'nda düzenlenen etkinliği ziyaret etti.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Türk polis teşkilatının 177'nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla Ankara'da çeşitli etkinlikler düzenledi. Bu kapsamda Ulus Atatürk Heykeli'nin bulunduğu alanda, özel harekat polisleri ve araçları, hassas burunlu köpekler, atlı birlikler, siber suçlarla mücadele birimleri, kriminal ve polis arama- kurtarma birimleri yer aldı. Polis Bandosu ve Polis Korosu tarafından konser de verildi. Eski polis kıyafetlerinin de sergilendiği etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

BAKAN SOYLU DA ETKİNLİK ALANINA GELDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da etkinlik alanına geldi ve stantları gezdi. Bakan Soylu'ya Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz eşlik etti. Vatandaşlarla sohbet eden Soylu, hatıra fotoğrafları çekindi. Vatandaşlara polis maketi hediye eden Soylu, daha sonra etkinlik alanından ayrıldı. (DHA)

Bakan Soylu, polis teşkilatının etkinlik alanını gezdi

Bakan Soylu, polis teşkilatının etkinlik alanını gezdi

Bakan Soylu, polis teşkilatının etkinlik alanını gezdi

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title