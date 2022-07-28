Bakan Soylu, Özbekistan İçişleri Bakanı Bobojonov ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bizler, Özbekistan'ın istikrar ve refahını ülkemizden ayrı tutmuyoruz. Ülkemiz için ne istiyorsak aynısını Özbekistan için istiyoruz." dedi.

Soylu, resmi ziyaret için geldiği Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te İçişleri Bakanı Pulat Bobojonov ile görüştü.

Bakan Soylu, Özbekistan İçişleri Bakanlığına gelişinde tören mangası ile karşılandı. Basına kapalı yapılan baş başa görüşmenin ardından Soylu ve Bobojonov, heyetler arası toplantıya başkanlık etti.

Toplantıda konuşan Soylu, bu topraklarda bulunmaktan büyük onur duyduğunu belirterek, iki bakanlık arasında son bir yılda 7 üst düzey toplantı yapıldığını ve bunun bir kardeşlik muhabbeti olduğunu söyledi.

Soylu, iki ülke arasındaki ilişkinin, cumhurbaşkanlarının girişimleriyle kapsamlı ortaklık seviyesine geldiğini hatırlatarak, bu noktada herkese büyük sorumluluklar düştüğünü kaydetti.

Bu başarının sırrının her alanda gösterilen samimiyet ve kardeşlik olduğunu vurgulayan Soylu, "Bugün Özbekistan, stratejik konumu, yürüdüğü çizgi ve önce insan yaklaşımıyla reform ve kalkınma hamlesinde büyük adımlar atmaktadır. Bu bizi büyük memnuniyete sevk etmektedir." dedi.

Dünyanın çeşitli yerlerinde yaşanan sıkıntılara dikkati çeken Soylu, insanlığın karşı karşıya kaldığı bu sıkıntıların 21. yüzyıla yakışmayacak bir fotoğrafı ortaya koyduğunu dile getirdi. Bu amaçla iki ülke arasındaki iş birliğinin çok güçlü olması gereken bir dönemden geçildiğinin altını çizen Soylu, kendilerini "dünyanın egemenleri" olarak tanımlayan ülkelerin, güçlerini istikrarsız ülkelerden devşirdiğini kaydetti.

"Üzerimize düşen sorumluluk, geçmiştekinden çok fazla çalışmak"

Soylu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu dönemde üzerimize düşen sorumluluk, geçmiştekinden çok fazla çalışmak, birbirimizle çok daha güçlü ilişkiler kurmak ve gelecek nesillerimize güçlü devletler bırakmaktır. Bunu da ancak kadim kültürlerimizin, devlet anlayışımızın üstünlüklerinden birbirimizi istifade ettirerek sağlayabiliriz.

Bizler, Özbekistan'ın istikrar ve refahını ülkemizden ayrı tutmuyoruz. Ülkemiz için ne istiyorsak aynısını Özbekistan için istiyoruz. Bu arada gerçekleştirilecek anayasa referandumunun ülkeniz ve Türk dünyası için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Özellikle Karakalpakistan'daki üzücü olayların hem Sayın Cumhurbaşkanı ve hem sizin nezdinizde ortaya konulan iradeyle hemen kontrol altına alınması da memnuniyet vericidir."

2018'de imzalanan anlaşmalardan sonra aradan geçen 4 yılda, iki ülke arasındaki iş birliğinin ulaştığı noktanın takdire şayan olduğunu ifade eden Soylu, Özbekistan'ın tarihindeki ilk içişleri müşavirinin Türkiye'ye gönderilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İki ülkenin birbirinden öğreneceği çok şey olduğuna işaret eden Soylu, Türkiye olarak, Özbekistan'ın taleplerini yerine getirmek için hazır olduklarını söyledi.

Soylu, "Özellikle kolluk eğitim iş birliği konusunda attığımız adımlar, hakikaten kısa zamanda alınan büyük mesafeyi ifade etmektedir. Son 13 yılda düzenlenen 91 eğitim programının yüzde 38'i yani 35'i son bir buçuk yılda yapıldı. Son bir buçuk yılda 481 kardeşimiz eğitim aldı. 2022'de düzenlenecek toplam 8 eğitim programında 330 kardeşimiz daha eğitim alacak." bilgisini verdi.

"Özbekistan'ı huzursuz edecek her nokta, bizi de huzursuz eder"

İki ülkenin yabancı terörist savaşçılar ve kaçak göç konularında son bir buçuk yılda güçlü adım attığını dile getiren Soylu, bu konularda iki ülkenin şu anda tarihlerinin en güçlü ilişki döneminde olduğunu bildirdi.

Soylu, "Özbekistan'ı huzursuz edecek her nokta, bizi de huzursuz eder. Özellikle Afganistan konusunda Özbekistan'ın ortaya koyduğu iradeyi tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Coğrafyamızdaki yoksulluklar ve istikrarsızlıklar, elbette hepimizi etkilemektedir. Ancak burada birlikte hareket ederek, bir sonuç alabileceğimizi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Mevkidaşı Bobojonov ve iki devlet yöneticilerinin sadece bugünü temsil etmediklerini belirten Soylu, geçmişin ağır sorumluluklarının bu yöneticilerin omuzlarında olduğunu dile getirdi.

Soylu, gelecek nesillere güçlü bir Türkiye ve Özbekistan bırakmakla sorumlu olduklarına işaret ederek, bunun için çok kuvvetli bir iş birliği kurmanın önemini vurguladı.

"Türkiye'nin suçla mücadeledeki bilgi ve deneyimleri, Özbekistan için çok önemli"

Özbekistan İçişleri Bakanı Pulat Bobojonov da Türkiye İçişleri Bakanlığı heyetini ata yurdu Özbekistan'da görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bobojonov, son yıllarda Özbekistan ile Türkiye İçişleri bakanlıkları arasındaki ilişkilerin hızla geliştiğini kaydederek, bu ilişkilerin gelişmesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in kişisel çabaları ve iradelerinin etkili olduğunu belirtti.

Türkiye İçişleri Bakanlığının emniyet, kamu güvenliği, terörle mücadele, çağdaş suçlarla mücadeledeki zengin bilgi ve deneyimlerinin, Özbekistan için çok önemli olduğunu vurgulayan Bobojonov, son yıllarda iş birliğinin geliştirilmesi için önemli adımlar atıldığını aktardı.

Bobojonov, bu çerçevede son bir buçuk yılda Türkiye İçişleri Bakanlığı ile iş birliğinde terör, aşırıcılık, kamu güvenliği, siber suçlarla mücadele alanlarında karşılıklı bilgi alışverişi yapmak amacıyla düzenlenen eğitimlere 300'den fazla Özbek emniyet görevlisinin katıldığını, Taşkent'te tecrübeli Türk polisleri tarafından ise 200'den fazla Özbek polis memuruna eğitim verildiğini kaydetti.

Bu dönemde Türkiye İçişleri Bakanlığından 15 heyetin Özbekistan'ı ziyaret ettiğini belirten Bobojonov, "Geçen sene Ankara'da İçişleri Bakanlığında yapılan görüşmelerde sağlanan tüm uzlaşma ve mutabakatlar, hayata geçiriliyor. Türk meslektaşlarımızın kendi bilgi ve birikimlerini Özbek emniyet görevlilerine açık ve samimi olarak aktarmaları, bizleri fazlasıyla memnun ediyor. Türkiye'nin zengin bilgi ve deneyimleri faaliyetlerimizin geliştirilmesine önemli katkı sağlıyor." dedi.

Bobojonov, son 6 ayda Türkiye emniyet birimlerinin adli yardımla ilgili 66 talebiyle ilgili soruşturma çalışmalarının tam olarak yerine getirildiğini ve bununla ilgili tüm işlemlerin yapılarak, Türk tarafına iletildiğini vurguladı.

Ayrıca eylülde iki ülke İçişleri bakanlığı yetkili personelinin katılımıyla Taşkent'te Koordinasyon Çalışma Grubu toplantısı yapılmasının planlandığını bildiren Bobojonov, "Bu konudaki destek ve samimi yardımlarınızdan dolayı size ve tüm ekibinize Özbekistan İçişleri Bakanlığı adına teşekkür ederim." diye konuştu.

Konuşmaların ardından toplantı, basına kapalı devam etti.

Toplantıda, bakanlıklar arası ikili ilişkiler ve güncel bölgesel ve küresel gelişmeler, yabancı terörist savaşçılar, göç yönetimi ve düzensiz göçle mücadele, terör, sınır aşan örgütlü suçlar, mali suçlar, siber suçlarla mücadelede iş birliği, kolluk kuvvet eğitimi ile teknik bilgi ve tecrübe paylaşımı konuları ele alındı.

Özbekistan ziyaretinde Bakan Soylu'ya, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Türkiye'nin Taşkent Büyükelçi Vekili Alican Aksoy, Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü, Strateji Geliştirme Başkanı Mehmet Mut, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Sezer Işıktaş, Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Tuğgeneral Nail İlbey ve Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanı Hasan Yiğit eşlik ediyor.