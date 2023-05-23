BAKAN SOYLU: OY VERMEYE AYIRACAĞINIZ YARIM SAAT, YÜZ YILLIK GELECEĞİNİZİ BELİRLEYECEKTİR

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 'Sizleri tekrar 28 Mayıs günü sandığa bekliyoruz. Eşinizden dostunuzdan sandığa gitmeme kararı olan, gerek görmeyen olursa lütfen onları teşvik edin. Oy vermeye ayıracağınız yarım saat, yüzyıllık geleceğinizi belirleyecektir. Lütfen bunu riske atmayalım " dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim çalışmaları kapsamında Osmanbey Tekstilcileri ve Şişlili İş İnsanları ile kahvaltıda bir araya geldi. Süleyman Soylu seçmenleri 28 Mayıs günü yeniden sandığa bekliyoruz dedi.

'FETÖ AMERİKANIN İSTİHBARAT BİRİMİDİR"

FETÖ'nün Amerika'nın istihbarat birimi olduğunu söyleyen Süleyman Soylu, 'PKK'nın patronu Amerika'dır. FETÖ'nün de patronu Amerika'dır. DEAŞ'ın de patronu Amerika'dır. Üçünün de patronu Amerika'dır. El Kaide'yi üreten Rusya'ya karşı Afganistan'da Amerika'dır. DEAŞ El Kaide'nin türevidir. Başka hiç bir şey değildir. FETÖ'nün nerede olduğu belli. FETÖ Amerika'nın istihbarat birimidir. Tam bir istihbarat örgütüdür. Sadece bir terör örgütü değildir. İstihbari bir örgüttür" dedi.

'SİZİ ALMIYORUZ MU DİYECEKTİK?"

"İnsanlar katledilirken, öldürülürken sizi almıyoruz mu diyecektik" diye soran Soylu 'Geldiğimiz noktayı istikrarsızlığa kurban edemeyiz. Göç yönetiminde tam 12 yıldır bir toplumsal kırılma yaşamadık. Fransa'nın göbeğinde olaylar oldu. Günlerce. Durdurmakta zorlandılar. Bundan sonra da onurlu gönüllü geri dönüş mekanizmasının daha fazla çalışmasıyla inşallah ideal bir dengeye kavuşmuş olacağız. Biz sorumluluk sahibiyiz. Ne yapacaktı Tayyip Erdoğan' İnsanlar katledilirken, öldürülürken, hamile kadınların karınlarına şiş batırılırken kapıyı kapatıp sizi almıyorum mu diyecekti? Tarihe nasıl geçecektik?? diye konuştu.

'DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU ORTADOĞU HATTININ MİĞFERİ OLACAKTIR"

Türkiye'nin iddiasının sadece Türkiye'den ibaret olmadığını söyleyen Süleyman Soylu 'Bizim iddiamız bu ülkede sadece 780 bin kilometre kare değildir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Orta Doğu hattının miğferi olacaktır. Örneği olacaktır, modeli olacaktır. Türkiye kendine bambaşka bir pencere açmıştır" şeklinde konuştu.

'SİZLERİ 28 MAYIS'TA SANDIĞA BEKLİYORUZ"

Herkesi 28 Mayıs günü sandığa beklediğini söyleyen Soylu 'Sizleri tekrar 28 Mayıs günü sandığa bekliyoruz. Eşinizden dostunuzdan sandığa gitmeme kararı olan gerek görmeyen olursa lütfen onları teşvik edin. Oy vermeye ayıracağınız yarım saat, yüz yıllık geleceğinizi belirleyecektir. Lütfen bunu riske atmayalım" dedi.