Bakan Soylu'nun kuzenini öldüren şüpheli, tutuklandı (2) TUTUKLANDITrabzon'un Of ilçesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun halasının oğlu Sefa Dönmez'i (59) tabancayla vurarak öldüren Fatih Ulusoy (53), 'kasten öldürme' suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. TUTUKLANDI Trabzon'un Of ilçesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun halasının oğlu Sefa Dönmez'i (59) tabancayla vurarak öldüren Fatih Ulusoy (53), 'kasten öldürme' suçundan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.Cinayet Büro Amirliği ekiplerince alındığı sorguda sabaha kadar ağlayarak, çok pişman olduğunu ifade eden Fatih Ulusoy'un, sokak ortasında Dönmez'in kendisini tokatladığı gerekçesiyle olayı gurur meselesi yapıp, silahını ateşlediğini söylediği belirtildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel Süleyman Soylu Fatih Ulusoy Trabzon Güncel Haberler

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