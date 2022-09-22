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Bakan Soylu'nun danışmanı Harun Akın'ın annesinin cenazesi defnedildi

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Bakan Soylu'nun danışmanı Harun Akın'ın annesinin cenazesi defnedildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun danışmanı Harun Akın'ın tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında vefat eden annesi Sabahat Akın'ın cenazesi Bursa'nın Orhangazi ilçesinde toprağa verildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun danışmanı Harun Akın'ın tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında vefat eden annesi Sabahat Akın'ın cenazesi Bursa'nın Orhangazi ilçesinde toprağa verildi.

Sabahat Akın'ın naaşı, ilçeye bağlı Gölyaka Mahallesi'ndeki camiye getirildi. Harun Akın ve yakınları, cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.

İkindi vakti kılınan cenaze namazına Akın'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Bursa Valisi Yakup Canbolat, bazı milletvekilleri, eski milletvekilleri, siyasetçiler, bürokratlar, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri ile çok sayıda kişi katıldı.

Akın'ın naaşı daha sonra mahalle mezarlığında defnedildi.

Kaynak: AA / Musa Öztürk - Güncel

Süleyman Soylu Harun Akın Orhangazi Bursa Güncel Haberler

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