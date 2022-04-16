Bakan Soylu, Mersin Limanı'nda 258 kilogram kokain yakalandığını bildirdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Soylu, Mersin Limanı'nda 258 kilogram kokain yakalandığını bildirdi

AA - Sezgin Pancar - Güncel
 - Güncelleme:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin Limanı'nda, 258 kilogram kokain yakalandığını ve buna ilişkin 3 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin Limanı'nda, 258 kilogram kokain yakalandığını ve buna ilişkin 3 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Terörün en büyük finans kaynağının kökünü kurutmaya devam ediyoruz. Mersin Limanı'nda, Mersin İl Jandarma Komutanlığımız tarafından konteynere gerçekleştirilen operasyonda 258 kilo kokain yakalandı, 3 kişi gözaltında. Jandarmamıza ve tüm operasyon birimlerine tebrikler." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, Mersin Limanı'nda 258 kilogram kokain yakalandığını bildirdi

Bakan Soylu, Mersin Limanı'nda 258 kilogram kokain yakalandığını bildirdi

Bakan Soylu, Mersin Limanı'nda 258 kilogram kokain yakalandığını bildirdi

Bakan Soylu, Mersin Limanı'nda 258 kilogram kokain yakalandığını bildirdi

AA / Sezgin Pancar - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title