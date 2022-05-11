Bakan Soylu:  Menderes, o adımı atmasaydı şuradakilerin yüzde 99'u kendi köyündeydi

AYDIN'da yapılan Adnan Menderes ve Türkiye Demokrasi Tarihi Forumu'nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1950- 1960 yılları arasında başbakanlık görevinde bulunmuş Adnan Menderes'in, köylerle şehirleri buluşturan bir siyasetçi olduğuna dikkat çekerek, "Menderes, o adımı atmasaydı şuradakilerin yüzde 99'u kendi köyündeydi. Hepimiz köyümüzde ailelerimizin çocukları olarak kalacaktık. Bir hakime hanım, bir vali, bir iş insanı ya da bir bakan, köylü çocuğu olamazdı. Bu yol bir vesileyle açıldı" dedi.

Türkiye'de 14 Mayıs 1950'deki seçimin 72'nci yıl dönümü nedeniyle, Aydın'daki Adnan Menderes Müzesi'nde 'Adnan Menderes ve Türkiye Demokrasi Tarihi Forumu' düzenlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı toplantıda Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Aydın milletvekilleri Metin Yavuz, Rıza Posacı, Bekir Kuvvet Erim, çok sayıda akademisyen ile kamu kurum ve kuruluş temsilcileri hazır bulundu. Foruma katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Demokrat Parti tarihini ve Adnan Menderes ile birlikte yaşananları yeniden anlatmanın oldukça anlamlı olduğunu ifade etti. Konuşmasına başlarken, 16 Eylül 1961 tarihli Resmi Gazete'de Adnan Menderes ve arkadaşlarının idam kararının yayınlandığını hatırlatan Bakan Soylu, Menderes ve arkadaşlarını sevenler ile ailelerinin bu kararı ne hislerle okumuş olabileceklerini vurgulayarak, bu kararın sanki alelade bir kanun metni ve mahkeme kararı gibi sıradan yazıldığını dile getirdi.

Forum, katılımcıların konuşmaları ile devam etti. Toplantının ardından Adnan Menderes Müzesi'nde katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Süleyman Soylu, daha sonra kentten ayrıldı.