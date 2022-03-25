Bakan Soylu, Libyalı mevkidaşıyla bir araya geldi (2)

SOYLU İLE MAZİN, NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNÜ ZİYARET ETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Libya İçişleri Bakanı Halid et-Ticani Mazin ile yaptığı toplantının ardından Ticani ve beraberindeki heyete Nüfus Müdürlüğü'nü gezdirdi. Görüşme sonrası Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ve Libya MBH İçişleri Bakanı Sayın Halid Et-Ticani Mazin ile Nüfus Müdürlüğü ziyaretinde; Konsept Nüfus Müdürlüğü, Kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi üretim alanları ve süreçleri, Veri Merkezi, Nüfusmatik çalışmalarını incelemelerde bulundular" ifadeleri kaydedildi.

Haber: ANKARA,