Bakan Soylu, Libyalı mevkidaşıyla bir araya geldi (2)
Demirören Haber Ajansı - Ferhat Ekinci - Güncel
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SOYLU İLE MAZİN, NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNÜ ZİYARET ETTİİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Libya İçişleri Bakanı Halid et-Ticani Mazin ile yaptığı toplantının ardından Ticani ve beraberindeki heyete Nüfus Müdürlüğü'nü gezdirdi.
SOYLU İLE MAZİN, NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNÜ ZİYARET ETTİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Libya İçişleri Bakanı Halid et-Ticani Mazin ile yaptığı toplantının ardından Ticani ve beraberindeki heyete Nüfus Müdürlüğü'nü gezdirdi. Görüşme sonrası Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ve Libya MBH İçişleri Bakanı Sayın Halid Et-Ticani Mazin ile Nüfus Müdürlüğü ziyaretinde; Konsept Nüfus Müdürlüğü, Kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi üretim alanları ve süreçleri, Veri Merkezi, Nüfusmatik çalışmalarını incelemelerde bulundular" ifadeleri kaydedildi.
Haber: ANKARA,
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Güncel