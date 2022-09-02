Bakan Soylu, Levent Göktaş'ın yakalanmasını değerlendirdi Güncel Haberler ? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile birlikte sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a geldi. ? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile birlikte sel felaketinin yaşandığı Pakistan'a geldi. Bakan Soylu, hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş'ın, Bulgaristan'ın Svilengrad kentinde gözaltına alınmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Süleyman Soylu Levent Göktaş Murat Kurum Pakistan Güncel Haberler

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