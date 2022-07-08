Bakan Soylu, Kurban Bayramı'na Yüksekova'da jandarmalarla girecek İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı'nı Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Varkavik Tepe Üs Bölgesi'nde askerlerle karşılayacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kurban Bayramı'nı Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Varkavik Tepe Üs Bölgesi'nde askerlerle karşılayacak. Bakan Soylu, akşam saatlerinde Hakkari'ye geldikten sonra 3 bin 352 rakımlı Varkavik Tepe Üs Bölgesi'ne hareket etti. Üs bölgesinde incelemelerde bulunan Soylu, daha sonra jandarmalarla bir süre sohbet etti. Bakan Soylu'ya İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Hakkari Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar da eşlik etti. Geceyi üs bölgesinde geçirecek Soylu, Kurban Bayramı namazını askerlerle kılacak. AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel Süleyman Soylu Kurban Bayramı Yüksekova Hakkari Güncel Haberler

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