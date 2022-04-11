Bakan Soylu: Kılıçdaroğlu yine saçmalamış

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Göç İdaresi Başkanlığı'ndan randevu talep edeceğini açıklamasıyla ilgili, "Kılıçdaroğlu her zamanki gibi saçmalamış yine. Ömrü saçmalamakla devam ediyor" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, kuruluş yıl dönümünü nedeniyle Göç İdaresi Başkanlığı heyetini kabul etti. Bakan Soylu, göçün, 21'inci yüzyılın ciddi küresel sorunlarından olduğunu ve 2021 yılı verilerine göre dünyada 84 milyon insanın zorla yerinden edildiğini söyledi. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Ukrayna'dan komşu ülkelere ulaşan mülteci sayısının 3,5 milyon olduğunu kaydeden Soylu, Ukrayna içinde yer değiştiren insan sayısının ise 6,5 milyon olduğunu kaydetti.

Bakan Soylu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaoğlu'nun Göç İdaresi Başkanlığı'na gideceğini açıklamasına ilişkin ise "Kılıçdaroğlu her zamanki gibi saçmalamış yine. Ömrü saçmalamakla devam ediyor. O şöyle zannediyor; kendi SGK Genel Müdürlüğü'nü yaptığı gibi Göç İdaresi Başkanlığı idare ediyor. O eski Türkiye'deydi. Göç İdaresi Başkanı onun illegal bir şekilde SGK'ya taşıdığı ve bu toplumun bütün huzurunu bozacak adamlardan müteşekkil değil. O bir kere SGK Başkanlığı'nda bu ülkeye yaptığı ihanetlerin bedelini ödesin. Bu ülkeye her yaptığının bedelini ödesin. Kimleri oraya taşıdığının bedelini ödesin. Göç İdaresi tarihinin, Sahil Güvenlik tarihinin en büyük mücadelesini yapıyoruz ama ona da tabii kara çalma, iftira atma her zamanki karakterleridir" diye konuştu.