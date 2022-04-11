Soylu: 'O bir kere SGK Genel Müdürlüğü döneminde Türkiye'ye yaptığı ihanetlerin bedelini ödesin'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Göç İdaresi Başkanlığı'nın görevini yerine getirmediği ifadelerine ilişkin, "O kendi SGK Genel Müdürlüğü yaptığı gibi Göç İdaresi Başkanlığı idare ediliyor zannediyor. Bu eski Türkiye değil. O bir kere SGK Genel Müdürlüğü döneminde Türkiye'ye yaptığı ihanetlerin bedelini ödesin" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Göç İdaresi Başkanlığının 9'uncu kuruluş yıldönümü vesilesiyle Göç İdaresi Başkanlığından bir heyeti makamında ağırladı. Bakan Soylu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya üzerinden Göç İdaresi Başkanlığı hakkında yaptığı, "Bu, şiirlerle romantize edilecek bir mesele değildir. Sığınmacılar kaçak yollarla hala ülkemize geliyor. Ülke yolgeçen hanına döndü. Göç İdaresi'ne milletimiz adına gitmem gerekiyor ama sonucun ne olacağını herkes biliyor. Zincirler, teller; şimdi kum torbası koyarlar herhalde" ifadelerine de cevap verdi. Kılıçdaroğlu'nun önce SGK'da görev yaptığı zamanların hesabını vermesi gerektiğini söyleyen Bakan Soylu, "Kılıçdaroğlu her zamanki gibi saçmalamış. Ömrü saçmalamakla devam ediyor. O kendi SGK Genel Müdürlüğü yaptığı gibi Göç İdaresi Başkanlığı idare ediliyor zannediyor. Bu eski Türkiye değil. Göç İdaresi Başkanı onun illegal bir şekilde SGK'ya taşıdığı ve bu toplumun bütün huzurunu bozacak adamlardan müteşekkil değil. O bir kere SGK Genel Müdürlüğü döneminde Türkiye'ye yaptığı ihanetlerin bedelini ödesin. Kimleri oraya taşıdığının bedelini ödesin. Göç İdaresi, tarihinin en büyük mücadelesini gösteriyor, sahil güvenlik tarihinin en büyük mücadelesini yapıyor. Kara çalmak, iftira atmak her zamanki karakterleridir. Ne kadar yabancı gelmiş, nereden geçmiş, nasıl geçmiş, nasıl olmuş? Bir takım sorular soruyor. O soruların cevapları verildi Türkiye'de" diye konuştu.

(Ömer Faruk Karataş - Bayram Türüdü/ İHA)

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İhlas Haber Ajansı / Güncel