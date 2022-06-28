Bakan Soylu: Kastamonu ve Düzde'de kayıp 2 kişi aranıyor - Haberler

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Bakan Soylu: Kastamonu ve Düzde'de kayıp 2 kişi aranıyor

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Bakan Soylu: Kastamonu ve Düzde'de kayıp 2 kişi aranıyor

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu ve Düzce'de sel nedeniyle kaybolan 2 kişiyi arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu ve Düzce'de sel nedeniyle kaybolan 2 kişiyi arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Sel afeti ve su taşkınları sebebiyle; Kastamonu Küre İkizciler köyünde kaybolan hemşehrimiz Recep Bakırcı'yı, Düzce Kaynaşlı'da sele kapılan kepçe operatörümüz Okan Bayrak'ı arama-kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Rabbim, 2 vatandaşımıza da sağ salim ulaşmayı nasip eylesin" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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