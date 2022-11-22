BAKAN SOYLU, KARKAMIŞ'A ROKETLİ SALDIRIDA YARALANAN GÜVENLİK GÖREVLİLERİNİ ZİYARET ETTİ Güncel Haberler İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karkamış'ın ardından Kilis'e geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karkamış'ın ardından Kilis'e geldi. Bakan Soylu ve beraberindekiler, PKKYPG'li teröristlerce dün düzenlenen roketli saldırıda yaralanan 1 asker ile 7 polisi tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Tedavileri süren 4 özel harekat polisi ve bir uzman çavuşu ziyaret eden Bakan Soylu, yakınlarına geçmiş olsun dileğinde bulundu. Bakan Soylu, yetkililerden bilgi aldıktan sonra hastaneden ayrıldı. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Süleyman Soylu Kilis Güncel Haberler

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