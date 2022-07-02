BAKAN SOYLU, KARABÜK'TE DE İNCELEMELERDE BULUNDU - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BAKAN SOYLU, KARABÜK'TE DE İNCELEMELERDE BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Bakan Soylu'dan selin vurduğu Bartın'da inceleme (2)Bartın'dan Karabük'ün Yenice ilçesine geçen Bakan Soylu, ilçede incelemelerde bulundu, selden etkilenen köyleri ziyaret etti.

Bakan Soylu'dan selin vurduğu Bartın'da inceleme (2)

Bartın'dan Karabük'ün Yenice ilçesine geçen Bakan Soylu, ilçede incelemelerde bulundu, selden etkilenen köyleri ziyaret etti. İncelemelerin ardından açıklamada bulunan Soylu, "Hep birlikte bu afetlerin ortaya koyduğu zararları telafi edeceğiz ve vatandaşlarımızı da yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Cumhurbaşkanımız bugün açıkladı, bir afet bölgesi ilan etti. Bu afet bölgesi çerçevesinde vatandaşımıza, etkilenenlere gerek tarım olsun gerek yollar olsun gerek iş yerleri olsun gerek evler olsun her birine gerekli tüm destek ve yardımı ortaya koyacağız" dedi.

'NEREDE BU DEVLET? DEDİRTMİYORUZ'

Bakan Soylu, zor günde vatandaşın yanında olduklarını belirterek, "Vatandaşının yanında olan bir devlet var. Biz depremler geçirdik geçmiş dönemlerde. Afetler geçirdik ve şu soru hep sorulurdu, 'Nerede bu devlet" diye. Bugün ise köy şehir demeden her yere ulaşmaya bütün arkadaşlarımızla beraber hem derdi dinlemeye hem de çözüm üretmeye çalışıyoruz. 'Nerede bu devlet" dedirtmiyoruz. Çünkü vatandaşın devlete bir kere ihtiyacı oluyor belki de zor gününde zor zamanında orada olamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İnceleme Karabük Bartın Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title