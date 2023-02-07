Bakan Soylu: "(Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yağma iddiası) Bir iki münferit olay tespit edildi, bunun dışında Türkiye'de böyle bir şey...
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Bakan Soylu: "(Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yağma iddiası) Bir iki münferit olay tespit edildi, bunun dışında Türkiye'de böyle bir şey söz konusu değil."
Bakan Soylu: "(Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yağma iddiası) Bir iki münferit olay tespit edildi, bunun dışında Türkiye'de böyle bir şey söz konusu değil."
Kaynak: AA / Güncel