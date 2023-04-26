Bakan Soylu: Kadına şiddetle mücadelede 'sivil gözetim mekanizması' kuruldu

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, aile içi ve kadına şiddetle mücadele konusunda bakanlık çalışmalarını denetlemek için 'sivil gözetim mekanizması' kurulduğunu belirtti.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede bakanlığımız faaliyetlerini denetlemek üzere 6 aylık bir çalışmanın sonucunda 'Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele İzleme Merkezi' (AKŞİM) kuruldu. Kurul; şiddeti önlemeye, şiddetle mücadelede farkındalık oluşturmaya ve uygulamadan kaynaklanan sorunları gidermeye yönelik çalışmalara ilişkin görüş ve önerilerde bulunacak" ifadelerini kullandı.