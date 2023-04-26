BAKAN SOYLU: KADIN CİNAYETLERİNDE AZALMA SÖZ KONUSU

HALİÇ Kongre Merkezi'nde kadın sivil toplum kuruluşu başkanlarının katıldığı kahvaltıda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "2021 yılında toplam hayatını kaybeden kadın sayısı 309. İstanbul Sözleşmesi kaldırıldıktan sonra, 2022 yılında kadın cinayeti 279. Yüzde 12 azalma söz konusu" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Haliç Kongre Merkezi'nde Sivil Toplum Kuruluşu başkanları ve yöneticileriyle kahvaltı da bir araya geldi. Kahvaltıya AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan ve Beyoğlu Belediye başkanı Haydar Ali Yıldız da katıldı.

"KADIN KAYMAKAM VE VALİ YARDIMCISI SAYISI 135 OLDU"

Burada konuşan Bakan Soylu "İçişleri Bakanı olduğum dönem Sayın Cumhurbaşkanımız ile konuştuğumuzda bana bir talimat verdi. Dedi ki 'Bakanlıktaki kadın yönetici sayısını arttırmanız lazım.' Kendisinin bu konularda nasıl hassas davrandığını, özellikle teşkilat başında olduğu dönemlerde, kadın meclis üyesi ve kadın milletvekili konusunda çoğunluğun olması için hangi gayretleri gösterdiğini tercihleri nasıl yaptığını gözümün önünde gelişen olaylar çerçevesinde bildiğim için verdiği talimatın ne olduğunu anladık. ve bunun üzerine yürümeye başladık. Kaymakam ve vali yardımcısı sayısı toplam 32'ydi. Yaklaşık 6 buçuk yılda geldiğimiz sayı 135 oldu. Yüzde 1.71, yüzde 6.72'ye çıkardık. Buradaki mantığımız da şuydu; her ilde bir iki kadın kaymakam ve bir vali yardımcısı olsun istedik. Bu sayının daha elbette artması lazım. Ama bunun artabilmesi için de bu örnekleri göstermeniz lazım. ve bu örnekleri göstermek için de bir talep oluşabilmesi için var olduğunu birilerini anlayabilmesi gerekiyor" dedi.

Bakan Soylu "Bugün 3 kadın valimiz var. Bunlar Bartın, Nevşehir ve Afyonkarahisar. Yine Emniyet tarihinde kadın sayısı 15 bin 38'di. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı sonrası, bunu biz 25 bin 791'e çıkardık. Yüzde 5.7'den yüzde 8.1'e çıktı. 2016 yılında kadın astsubay sayısı 709 iken şuan da 2 bin 546. Yani yüzde 2.42'den yüzde 5.91'e yükseldi. Yine emniyette 15 bin 38'miş. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatı sonrası bunu biz 25 bin 791'e çıkarmışız. Kadın jandarma astsubay 2016 yılında 709, şu anda 2 bin 546. Yani yüzde 2,42'den 5,91'e yükselmiş.

KADIN CİNAYETLERİ AZALDI

2021 yılında toplam hayatını kaybeden kadın sayısı 309. İstanbul Sözleşmesi kaldırıldıktan sonra, 2022 yılında kadın cinayeti rakamı 279. Yüzde 12 azalma söz konusu. 1 Ocak ile 25 Nisan arasındaki rakam ise, 86'ya 78. Yani 86 2022 yılında, 78 bu yıl. Yüzde 12 bir yıl önce düştü, şimdi de yüzde 10 düştü. Çünkü biz bununla ilgili ciddi şekilde çalışma ortaya koyuyoruz. Bakanlık olarak çok önemli adımlar attık. Özellikle bu tip bir şiddetle karşı karşıya kalan bir insanın anında devlete ulaşabilmesini sağlayan bir sistem geliştirmek zorundaydık. Dünyada ödül alan ve birçok Avrupa ülkesi tarafından da takdir edilen, daha doğrusu benzerleri yapılmaya çalışılan KADES'i Türkiye ile buluşturduk. Şuan da 5 milyon 205 bin kadın, KADES uygulaması indirdi. Hedefimiz 10 milyon kadının indirmesi. Toplam ihbar sayısı ise 718 bindir. ve her bir ihbara gidilmektedir.