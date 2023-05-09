Bakan Soylu: İzmir'deki 2'nci 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 310 şüpheli gözaltına alındı

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'de 56'ncı, İzmir'de ise 2'ncisi düzenlenen 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda 310 şüphelinin gözaltına alındığını, operasyonun devam ettiğini söyledi.

Türkiye genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında başlatılan 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nun 56'ncısı İzmir'de düzenlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla İzmir'de 2'ncisi gerçekleştirilen operasyon, saat 04.15'te başlatıldı. 2 bin 280 personel, 35 narkotik köpeği ve 1 helikopterin kullanıldığı operasyonda, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. Baskının uyuşturucu imalathanesi ve satış yerlerinin yanı sıra 'Torbacı' tabir edilen, sokakta uyuşturucu satan kişilere yönelik yapıldığı belirtildi. Kent genelinde devam eden operasyonda şu ana kadar gözaltına alınan 310 şüphelinin, sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildiği bildirildi.

"Benim yavrum, evladım yapmaz' dememek gerekir. Allah muhafaza, burada mümkün olduğunca evladımızı takip etmek muhtemel felsefemizde. Kaymakamlıklarımız, valiliklerimiz, Kara Kuvvetlerimiz ve hastanelerimiz, bu konuda, hepimizin emrine amadedir. Uyuşturucu illetinden kurtulmak isteyen anneler, babalar müracaatlarıyla her türlü tedavi ve rehabilitasyona yatırılma imkan ve kabiliyetine sahiptir. Sağlık Bakanlığımız ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın bu konudaki çalışmaları en üst noktadadır. Özellikle, yeni açılacak 'Bahar Merkezleri'yle beraber Sağlık Bakanlığımız da tedavi ve rehabilitasyonda çok önemli atılım gerçekleştirmektedir. Uyuşturucuyla mücadelede, Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu bir iradenin sonucu olarak hem Meclisimizde karar verildi, hem de 5 Nisan'da Resmi Gazete'de onaylanarak ciddi bir kanun değişikliği yapıldı. Kanun değişikliği gerek kimyasal gerek sentetik uyuşturucularda ceza miktarını 10 yıldan minimum 15 yıla çekti. Tedavi ve rehabilitasyon, doktor raporuyla artık resen yapılmaya başlandı. Çok önemli atılımlar yapıldı. Bunlardan biri de Adalet Bakanlığı'yla yapılan çalışmalar çerçevesinde, cezaevindeki uyuşturucu kullanıcısı ve satıcılarının her birine tedavi ve rehabilitasyon uygulanması konusunda yeni bir süreç ortaya koyulması oldu. Bunların hepsi uzun zamandır uyuşturucu kullananların anneleri, babaları, aileleri ve yakınları tarafından istenilen kanun değişiklikleridir. Bunun yanında birçok kanun değişikliği yapıldı. Bununla beraber uyuşturucuyla mücadelede elimiz biraz da kuvvetlendi. Milletimiz bize itimat etsin, milletimiz bize güvensin. İnanıyoruz ki uyuşturucuyla mücadelede Amerika ve Avrupa'da uyuşturucu serbestleşmişken; Türkiye, kendi sınırları içerisine sokmama konusunda kararlılığını ortaya koyacaktır."