BAKAN SOYLU İSTANBUL'DAKİ RİZELİLERLE BİR ARAYA GELDİ

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Rize Dernekler Federasyonu'nun Beyoğlu Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri Merkezi'nde düzenlenen programına katıldı. Soylu, 'Tayyip Erdoğan'a Der Spiegel'in yazı yazmasının, The Economist'in, Time'ın yazı yazmasının temel sebebi budur; ayakta duran bir Türkiye istemiyor ama bunu burada söyleyeyim. Türkiye'de öyle bir noktaya geldik ki Avrupa da, Amerika da avucunu yalasın. Atı alan Üsküdar'ı geçmiştir" dedi.

Soylu, ' 14 Mayıs seçimi sadece bizim topraklarımıza ait bir seçim değildir. 14 Mayıs seçimi çok uzun zamandır beri ülkemize diz çöktürmeye çalışan, bizi Suriye'deki istikrarsızlığa ve iç karışıklığa, otoritersizliğe itmeye çalışanlar, aynısını Irak'ta benzerini yapmaya çalışanlardı. Aynı şekilde Afganistan'dan Pakistan'a kadar Libya'dan Lübnan'a kadar, Yemen'den Filistin'e kadar, Orta Asya'dan Balkanlara kadar etrafımızdaki bütün coğrafyayı istikrarsızlaştırmaya çalışanlara bir fırsat. Bize de yüzyılın lideri Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte onlara karşı bir duruş fırsatı vermektedir. Tayyip Erdoğan'ı istememelerinin sebebi tektir. 1960 darbesinden itibaren Türkiye'ye bütün anlayışını sızdıran batı, Türkiye'nin bütün kurum kuruluşlarına yerleşmeye çalışan batı, Türkiye'yi attığı her adımda sindirmeye çalışan batıyı Tayyip Erdoğan son 21 yılda bu ülkeden silmiş ve süpürmüştür. Şimdi yapmak istedikleri bu seçimle beraber Türkiye'nin duruşunu mağlup etmek ve tekrar Türkiye'nin kurum kuruluşlarına Türkiye'nin bütün anlayışına yeniden sızmayı sağlayabilmektir. PKK ile FETÖ ile LGBT ile yapmış oldukları anlaşmanın temelinde bu vardır. Der Spiegel'e, The Economist'e attırdıkları başlıkların temelinde bu vardır. ve biz bunu ilk kez görüyor değiliz" dedi.

'ARTIK YERLİ MALINI SANAYİMİZ VE TEKNOLOJİMİZLE KUTLUYORUZ"

Önceleri fındık, nohut, elma, armutla kutlanan yerli haftasının şimdilerde İHA ve SİHA'larla kutlandığını vurgulayan Bakan Soylu, 'Bu seçim Menderes'in karşı karşıya kaldığı tam 10 yıl sürdü. İlk 14 Mayıs 10 yıl sürdü. 14 Mayıs 1950, 27 Mayıs 1960. Şimdi burada atacağımız adım öyle 10 yıl falan sürmeyecek. Allah'ın izni ve hidayeti ile milletimizin desteği ile 14 Mayıs 2023 tam 100 yıl boyunca sürecek. Şimdi yerli malı haftasını neyle kutluyoruz' Her yıl TEKNOFEST'te kutluyoruz. İHA'larla, SİHA'larla, Akıncı'yla, Kızılelma'yla, Altay tankıyla, Kaan milli muharip uçağıyla kutluyoruz. Sanayimizle, teknolojimizle kutluyoruz, Anadolu gemisiyle kutluyoruz. Elmamız, armutumuz yine var ama bugün yerli malı haftasını kendi ürettiklerimizle kutluyoruz" ifadelerini kullandı.

'AYAKTA DURAN BİR TÜRKİYE İSTEMİYORLAR"

Soylu, batının bundan rahatsız olduğunu da kaydederek 'Tayyip Erdoğan'a Der Spiegel'in yazı yazmasının, The Economist'in, Time'ın yazı yazmasının temel sebebi budur; ayakta duran bir Türkiye istemiyor ama bunu burada söyleyeyim. Türkiye'de öyle bir noktaya geldik ki Avrupa da, Amerika da avucunu yalasın. Atı alan Üsküdar'ı geçmiştir. Bu kadar basit" diye konuştu.